中國施壓改台灣標示 至少8家航空公司拒從

中國民用航空局4月25日致函外國航空公司，要求30日內將官網的台灣標示列為中國領土。如今期限已至，聯合航空、美國航空、全日空等至少8家航空公司仍將台灣列為獨立國家。

中國民用航空局致函36家外國航空公司，要求這些業者遵守中國法律，將台灣、香港及澳門列為中國領土，白宮斥此舉為「歐威爾式胡言亂語」。

根據中國社群媒體上轉發的民航局信件副本，上頭日期為4月25日，內容要求航空公司要在30天內完成這項動作，也就是5月25日為最後期限。

法新社無法證實這份副本的真實性。

法新社發現，截至今天，至少有8家外國航空公司仍在官網上將台灣列為國家，包括聯合航空（United Airlines）、美國航空（American Airlines）、國泰航空（Cathay Pacific）、全日空（All Nippon Airways）及澳洲航空（Qantas Airways）。

澳洲航空發言人表示，北京當局給予澳洲航空「額外時間，以進一步釐清指稱中國領土的方式」。

加拿大航空（Air Canada）、法國航空（Air France）、英國航空（British Airways）、德國漢莎航空（Lufthansa）等約12家公司已照中國要求，改變網站上對台灣的標註，但尚不清楚實際修改時間。

加拿大航空更改標註後，台灣外交部上週要求其儘速修正。

至於何時是最後期限，或多少間航空公司依照要求改變標註，中國民航局拒絕發表評論。

根據網路上這份函件，中國當局僅稱會將未改名的業者列為「嚴重失信行為紀錄」，但未說明將祭出何種懲罰。