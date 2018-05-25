台灣選手成功捍衛主場！臺灣國際田徑公開賽傳捷報

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 2018 臺灣國際田徑公開賽將於今日登場，台灣選手表現亮眼，三級跳好手李奎龍、標槍新秀李慧君以及跨欄女神謝喜恩皆在今日成功達到亞運參賽標準。

謝喜恩

李奎龍

李慧君​

男子400公尺好手楊隆翔也在400公尺決賽最後100米時火力全開，在接近終點時成功反超日本選手河內光，以47秒25拿下金牌。他提到自己在預賽中雖然拿下總排第一但配速太快導致到最後衝刺階段有點吃力。因此楊隆翔在決賽中改變自己的步調，成功捍衛台灣主場。他也提及雖然自己並未達成自己的目標跑進46秒內，但仍會繼續努力往打破個人最佳成績邁進。

此外男子100公尺全國紀錄保持人楊俊瀚以及男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒兩人皆在今日的臺灣國際田徑公開賽中平全國紀錄摘金。

楊俊瀚在受訪時表示今日的比賽強度是繼去年台北世大運之後最高的一個，自己原本就有以打破全國紀錄為目標。他成功在預賽中跑出10秒12但因為風速超過規定上限因此與再次刷新全國紀錄擦肩而過。雖然他在決賽中並未成功達成目標，但也力挫2018大英國協運動會100公尺銀牌布魯因特傑斯(Henrico Bruintjies)成功摘金。

陳奎儒則在賽後說道自己對於今日的表現不算滿意，自己比賽時太過在意成績因為節奏反而亂了起來，細節上的缺失也讓他覺得今日的表現只能算是勉強可以接受。陳奎儒也在受訪時誓言要在今年的亞洲運動會中成為亞洲第一，幫助台灣拿下一面金牌。

楊俊瀚成功為地主國進帳一面金牌

陳奎儒預賽輕鬆跑出13秒65，決賽以平全國紀錄13秒49摘金