總統呼籲在野黨: 我們只能有一個立場～就是共同對抗外人打壓

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）我政府在本月接連面臨多明尼加與布吉納法索兩個邦交國，與我斷交的衝擊。蔡總統今(25）日第一次就兩岸議題，強烈抨擊在野黨。蔡總統的臉書，在晚間7時左右PO出一篇文章，標題是「面對打壓，我們只能有一個共同的立場」。

文中指出，邦交國離開我們，當然是令人遺憾。但更令人感到遺憾的是，臺灣的內部沒有辦法團結。蔡總統說她看到在野黨說，要先處理好兩岸，才能處理好外交。她強調:

我們當然要處理好兩岸關係，但是，我一直強調，處理兩岸關係的前提，是要有一個團結的臺灣。 但是，在過去的這段期間，當中國無所不用其極在打壓臺灣時，在野黨的發言之中，對執政黨批評之嚴苛，以及對中國打壓行為之容忍，卻讓全體國人同胞難以理解。

蔡總統說，她要利用這個機會，來請教在野黨:

這兩年政府在處理兩岸關係上，有沒有捍衛臺灣的尊嚴？有沒有捍衛臺灣人民的安全？有沒有堅持臺灣的主權？有沒有堅持不挑釁的原則？這些我相信我們都做到了。 這樣的政府，難道不值得在野黨共同來支持、共同團結在一起嗎？我不會忘記，作為總統，我最重要的使命，就是捍衛臺灣人的光榮與尊嚴。

所以，蔡總統說，她要藉著今天這個機會，呼籲所有在野的政黨跟社會各界，在國家面臨困難的時候，當中國持續加大對臺灣的打壓力道的時候，我們只有團結，團結在臺灣人民的意志之下，我們只能有一個立場，就是共同對抗外人的打壓。