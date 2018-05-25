新北市立高級中等學校107學年度教師聯合甄選初試5月27日登場

新北市立高級中等學校107學年度教師聯合甄選初試訂於107年5月27日（星期日）上午9時登場，考場設於新北市立永平高中、清水高中及丹鳳高中3校，應考人可於107年5月26日（星期六）下午3時至5時查看考場。本次考試共考2科，第1節為共同科目（教育專業科目），第2節為各該甄選科目專業能力，考試時間表如下：

時間 科目類型 科目名稱 08:50~09:00 (預備) 共同科目 教育專業科目 09:00~10:20 10:40~10:50 (預備) 專業科目 各該甄選科目專業能力 10:50~12:10

本次市立高中職共有77名教師缺額、26門科別，計有4,028名應考人完成報名，錄取率約為1.91%；應試普通科者，按初試總成績，依全市該科教師總缺額數12倍錄取參加複試；應試職業類科者，則按初試總成績，依全市該科教師總缺額數6倍錄取參加複試。

107年5月30日(星期三)下午8時後開放應考人查詢初試成績，應考人可依身分證統一編號，逕至新北市教師聯合甄選報名系統（網址http://career.ntpc.edu.tw/）自行下載成績單。成績複查請於107年5月31日(星期四)上午8時至12時向新北市立新莊高中教務處提出，限應考人親自或委託他人現場申請，逾時恕不受理。

107年6月1日(星期五)當日下午8時後於新北市教師聯合甄選報名系統及新北市立新莊高中網頁公告初試錄取名單，初試錄取人員請於107年6月3日(星期日)上午8時至下午1時至新北市立海山高中報名，複試將於107年6月10日(星期日)辦理，詳細報名作業請應考人依簡章內容辦理。