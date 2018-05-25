中華電信伴你好讀社區網路課輔  邀請20位蘭嶼高中學生來台 

中華電信今(25)日表示， 與輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心合作推動逾十年的「伴你好讀」 社區網路課輔服務，已經實質幫助數十位偏鄉學童順利升上大學， 真正翻轉人生，為鼓勵更多學童設定努力前進的目標、學習的典範， 特別安排蘭嶼高中20位小學伴來台三天， 參觀中華電信陽明山衛星通信中心、輔大醫學系所與校園， 與輔仁大學數十位大學伴開心擁抱相見歡， 同時這群小學伴還將到八里愛維養護中心，協助餵食陪伴老人， 領略服務他人是最快樂的分享與奉獻。

中華電信副總經理張世忠表示，中華電信長期善用公司核心的資源、 技術、特色與能力，以網路取代馬路，透過完備的通訊環境建置， 讓偏鄉學童也能享有豐富的學習資源，有效縮短數位落差、 真正落實數位平權，將家教式、一對一、 針對學童不足之處強力輔導的教育資源，安全快速地送達偏鄉、 弱勢學童，所以能夠協助數十位偏鄉小學伴， 打破以往認為上大學難如登天的思想窠臼，順利升上大學， 開創不同人生。

「伴你好讀」網路課輔服務自2009年12月底開辦， 至2018年2月底止，課輔時數已逾76,000小時， 總計參與服務的大學伴超過3,500人次、幫助過小學伴近2, 300人次，有數十位小學伴順利升上大學， 也有很多長大後積極申請成為大學伴，回頭幫助需要陪伴、 學習的偏鄉小學伴，在來來往往的互動中，累積出無數動人的故事， 也成為彼此人生中相互扶持的好夥伴。

輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵表示，這十年來， 中華電信以「大鄰居」的胸襟與輔仁大學攜手走向台灣各偏鄉社區， 透過網路讓大學生為每一個孩子量身訂作一對一的課程， 每一次的課程，都是生命的相遇與學習。網路， 儼然成為聯結城鄉生命的臍帶，讓輔大大學生的愛與關懷， 與偏鄉學童的心靈，彼此連結與分享。從台灣本島到離島的蘭嶼、 馬祖，十年如一日，每一位大、小學伴的生命中， 都淌流著一種愛與關懷的血脈，這血脈，讓我們從「大鄰居」成為「 一家人」。

蘭嶼高中教務處主任曾如表示，參訪活動讓大、 小學伴像一家人團聚，並且能夠一起學習，讓學生實際操作及感受， 很有現實感；學生看見另一種文化及生活的精華，實在很棒， 非常具有激勵學生向上提升、努力學習的效果。

未來，中華電信仍將持續不斷，藉由網路視訊科技， 以及新興的物聯網、人工智慧等各種可能的多元方式， 帶給新世代學童「有尊嚴、有希望、有效率、有實質幫助」 的學習環境，一如既往，在實踐企業社會責任這條道路上， 永遠走在最前面!