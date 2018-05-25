沁涼一夏！「全家」刷卡嗶付 富邦卡友享大杯拿鐵第2杯半價、免費霜淇淋

迎接夏日高溫，台北富邦銀行祭出信用卡友專屬清涼優惠！即日起至6/19，富邦卡友於全台任一家全家便利商店使用信用卡或簽帳金融卡結帳，享大杯拿鐵第2杯半價優惠；6/6起至6/19優惠再加碼，富邦卡友首次以信用卡或簽帳金融卡綁定Apple Pay，並於全家便利商店刷卡嗶付，不限消費金額再送全家霜淇淋乙份，讓您沁涼一夏！

北富銀表示，行動支付襲捲全台，目前台灣可使用的支付方式就超過20種，包括Apple Pay、Samsung Pay、Line Pay、街口、一卡通等；行動支付的載具也趨向多元化，從智慧型手機拓展至智慧穿戴式裝置。看好此趨勢，北富銀積極與行動支付業者攜手合作，並持續擴大生活應用場景，讓卡友在食、衣、住、行、育、樂都能享受到行動支付的便利性。

依北富銀觀察，行動支付的愛用者以25~35歲者居多，男女各半，主要的消費通路以百貨、賣場、藥妝、便利商店等為主。其中，便利商店因佈點多，又為日常生活小額支付的熱門實體場域，在行動支付的發展上深具潛力，此次與全家便利商店合作，富邦卡友將可透過「全家」全台超過3,100間店舖，享受支付便利性及專屬優惠。因此，繼與全家便利商店攜手合作後，北富銀將持續深耕便利商店通路，提供給卡友更多、更便利的支付場景。

炎炎夏日北富銀提供卡友全家便利商店的限時專屬優惠活動：

全家大杯拿鐵第2杯半價：6/19前於全家以富邦信用卡或簽帳金融卡結帳，享大杯拿鐵第2杯半價優惠。

以上優惠活動內容詳情，請參考台北富邦銀行網站：

※全家便利商店專屬優惠：https://creditcard.taipeifubon.com.tw/promo/shopping/detail.jsp?code=S0050

※行動支付優惠：https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/all_card.htm?cardkind=mobile