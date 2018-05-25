臺灣企銀贊助高雄市旗山區「銀髮樂齡學堂」首揭牌

根據內政部的統計資料顯示，我國65歲以上老年人口比率在今年3 月底時超過14％，已正式進入「高齡社會」。

臺灣企銀因應高齡化社會及配合政府長照政策延伸， 特別將銀髮族照顧關懷活動列為本行公益活動主軸，並積極協助偏鄉或資源缺乏社區共同推動「銀髮樂齡學堂」專案， 協助社區提供老人健康促進、社會互動、快樂學習、幸福共餐及延緩失能等服務， 讓當地老人均能獲得在地且妥適的照顧服務，以期能達到「 在地老化」的效果。

107年5月25日由臺灣企銀首家贊助的社區老人關懷據點-高雄 市旗山區糖廠社區發展協會「銀髮樂齡學堂」，在臺灣企銀黃博怡董事長、高雄市政府官員、立法委員、議員、20多 個單位代表及社區長者們見證下熱鬧揭牌，由於高雄市旗山地區65歲以上之長輩已達當地人口數之34. 59%，屬超高齡社區，同時鑑於該協會設置初期活動據點空間不足，現有設備老舊，臺灣企銀秉持愛與關懷的企業精神， 贊助該協會擴大活動據點及環境修繕等經費，並成立「銀髮樂齡學堂」， 讓偏鄉地區銀髮族群也能享有優質活動空間及完善共餐等服務， 更希望透過本次的銀髮樂齡學堂的成立，期達拋磚引玉，激起社會迴響。

黃博怡董事長同時表示： 扶持中小企業成長及落實扶助銀髮族照顧關懷活動為臺灣企銀長期發 展願景，並藉由中小企業主認同，臺灣企銀將發行結合信用卡及一卡通功能之「 銀色之愛信用卡」，並提撥交易金額0.3%為公益基金，專款專用作為其他社區「銀髮樂齡學堂」相關贊助經費， 用以濟助弱勢銀髮族群，並號召更多人投身公益，讓臺灣多一分愛與溫暖的力量，並與各界攜手共創美好社會。