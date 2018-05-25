全台最大創客冒險樂園在新北！！一起來改變生活 動手作

新北市政府教育局今(25)日起連續兩天，在板橋435藝文特區舉辦2018新北創客月最盛大的「創客young冒險樂園」，超過42攤創客成果攤位，除了新北市創客學校外，同時邀請台北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、花蓮縣及連江縣等跨縣市自造者中心和台灣師範大學創客團隊、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署創客基地共同展出。

其中，也結合市府勞工局、經濟發展局(新北創立坊)及社會局(玩具銀行)等業界資源，打造全臺最大型的跨縣市創客教育成果市集，活動期間將超過38校來校外教學，師生及民眾超過3,000人以上參與，展現新北創客能量。

呂衛青副市長特別參與清水高中師生的大型創作-跟著小漾玩摩天輪，透過戲劇方式讓摩天輪轉動宣示活動起跑。副市長表示，新北整合各局處及業界資源打造創客城市，5月「2018新北創客月」除了玩具改造活動、親子創客日及「迺夜市，饗自造」MAKER挑戰賽外，創客主題樂園是跨縣市、教育、學術及業界的創客成果，之後7、8月勞工局的創客體驗活動，以及9月15至16日的新北市自造者嘉年華，會將創客能量從校園帶給新北每一市民。

活動現場分為舞台表演活動、成果攤位區、課程體驗區、大型創作區及競賽互動區等五大區域，舞台表演結合戲劇及舞蹈表演，邀請知名創客大師(小黑老師-曾俊夫及硬漢爸-廖宏德)進行親子maker主題短講；成果攤位區除42攤特色成果及闖關體驗課程外，另規畫「迺夜市，饗自造」MAKER挑戰賽成果特展，闖關成功還能兌換限量精美禮物!

課程體驗區有創意無限的改造玩具特展、科學魔法車體驗、小漾步行機器人及神奇木寶貝等22場次免費課程；大型創作區共展示熊讚巴士小漾號、小漾釣魚台及小漾摩天輪等11件大型創作作品，邀請民眾一起玩樂；競賽互動區為人氣最高的魅力滑車競賽，共有40校組隊參加，所有滑車的設計規畫都由學生自行動手，透過花車遊行、人氣票選和滑行接力計時競賽，打造創客界的F1賽車等級競賽。

新北教育局另於5/27至6/2將於新北市府一樓辦理「新北創客young玩很大型創作主題展」，再次展出11件大型創作作品及本市創客精神及理念特展，讓更多市民朋友瞭解創客教育，相關活動請搜尋「新北創客漾」網站及臉書「2018新北創客月」粉絲團。