東海高中多媒體動畫科第四屆畢業成果展

新北市東海高中多媒體動畫科第四屆畢業成果展「致18」於25日隆重開展!在這科技進步神速的時代裡，我們希望能藉由孩童時期天馬行空的想像，讓多媒體動畫科的孩子們發揮所長，在2018年由這群18歲的創作者，創造屬於自己的「遊」「動」時代，並由他們為自己的18歲致上最高敬意，留下最美好的回憶!

本次多媒體動畫科第四屆畢業成果展主題為:「致18」，就是希望藉由「遊戲」與「動畫」作品的影響力，來喚醒大眾對於社會重大議題的關注，善盡高中青年的社會責任。現場展出「遊戲類」作品9組，「動畫類」作品10組，作品展現的是滿滿對社會的關注與期待。透過這次的畢業成果展，畢業同學們希望讓逐漸冷漠的情感轉變成相互關心的溫情。祝福本屆畢業生能在未來發揮各自的影響力，藉由各式各樣的傳播媒體來延續對社會的關懷，讓多媒體動畫不再只是多媒體動畫，而是一種傳達愛與關懷的多元傳播媒體。

東海高中校長黃棋楓指出，時下中學生，較喜愛於電動遊戲娛樂，東海高中多媒體動畫科青年，則是衷於「遊」、「動」軟件系統設計的深度學習。本校多媒體動畫科不只教導學生繪畫及動畫技巧，更能將社會議題融入作品之中，期望藉此做為引線，讓大眾能對社會議題付出更多的關懷與協助。本屆眾多獲獎作品中，以專題製作榮獲全國優勝作品最為搶眼，以遊戲為主軸名稱Radiation(輻射)－主要表現未來世界過度利用核能，輻射與危險，導致生物突變，學生李昇峰、游瀚霖、吳淳暘對於自己設計的遊戲很有自信，主要以簡單的操作模式及多樣的關卡及人物並增加一些解謎元素，讓玩家遊玩時增加許多趣味性，故事劇情讓玩家了解戰争所帶來的不是勝利而是隨處可見的破壞跟毀滅，也許能夠帶來不一樣的變化但代價總是超乎預期。當然還有很多相關的得獎作品，不勝枚舉。

東海高中多媒體動畫科是全台本職科首創學校，成立至今已經7年，教學課程以「遊戲」與「動畫」為主軸，不僅聘請各大專院校相關科系教授入班指導，更結合業界所需來加強學生能力，避免所學與產業所需相悖離。而在各項競賽中，本屆師生表現更加優異，每學期都囊括許多校外獎項，多數得獎作品更著重在關心社會議題，讓作品不再只是作品，而是能引起大眾共鳴的暖心小品。

2018年5/25～5/30將在東海高中辦理第四屆畢業成果展，5月25日下午1:30分假本校圖書館舉行開幕式；學生利用各種創意，將社會議題融入其中，讓各種原創作品精準展現不同的意境。