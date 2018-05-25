長庚運動醫學照護團隊偏鄉空手道選手奪金之堅實後盾

107年全國中等學校運動會於4月26日落幕，南投旭光高中空手道隊共在高中和國中組拿下7金5銀13銅，比去年多了9面奬牌，比賽成績大幅進步，同時獲得高男組、高女組以及國女組團體總冠軍，是今年全中運空手道項目的最大贏家。何光明校長表示：「感謝嘉義長庚從106年下半年開始，對旭光高中空手道選手們在訓練以及醫療方面的付出與照護!」。

長庚運動醫學照護團隊主席楊政達院長表示，長庚醫療體系從103年起，啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」，每年投入上千萬新台幣，結合專業的醫師及防護師提供我們照護的選手整合照護和醫療服務，此外也舉辦講座活動宣導運動傷害防治的觀念與作法。今年更開始投注心力於國高中校隊或體育隊伍，培養年輕的潛力選手，為國家栽培更多的運動明日之星。

南投旭光高中黃泰吉教練表示，該校空手道隊選手多來自偏鄉部落的貧困家庭，在資源非常貧乏的情況堅持努力向上，去年長庚運動醫學團隊主動提出照護計畫，給予學校選手骨科、復健科、營養及心理諮詢等全方位的協助，於國內出賽時也提供隨行防護師，讓選手們保持最佳健康狀態，專心專注在運動場上的表現。今年的全中運，旭光高中空手校隊也因為有長庚運動醫學團隊的堅實後盾，讓成績超越往年。其中高男組金牌得主石政中及國女組金牌得主石愛琪，更於5月18日獲總統教育獎殊榮。

嘉義長庚紀念醫院林志鴻院長表示，去年在王董事長的指示下，長庚運動醫學整合照護計畫向下扎根，關注於發掘更多的年輕潛力選手，故嘉義長庚於106年6月開始與南投旭光高中空手道隊進行目標導向型合作計畫，以增進選手核心及下肢穩定性為目標，對於旭光高中空手道隊本次能在全中運取得如此亮眼的成績表示欣慰。

參與旭光高中今年全中運選手照護的嘉義長庚腦神經外科王定中醫師表示，我們這次最重要的是將最新的醫學科技及運動理論，例如核心肌群、穩定性及協調性的最新研究，運用在旭光高中空手道選手的訓練中。我們比照世界頂尖選手之訓練方式，透過嘉義長庚運動醫學中心的分析儀器，測試每個選手的基礎體能、協調性、爆發力，以及空手道中的各種攻擊動作，再針對每位選手的個人特質訂定訓練計劃，定期評估選手狀況，隨時調整訓練方針。選手們最後獲得的優異成績，證實我們的努力是正確的。

嘉義長庚運動醫學中心許維修主任指出，嘉義長庚運動醫學中心深入運動醫學研究多年，擁有等速肌力測量儀、動作分析系統等多項精密儀器，可以根據測定的結果再結合骨科運動醫學、復健科、家醫科及精神科專家提出整合性的評估，協助選手在運動傷害之預防、診治、復健等各方面達到確實的成效。期許在長庚運動醫學照護團隊全力支援下，南投偏鄉的空手道選手們能走上國際舞台，為台灣爭取更多榮耀。

今年長庚運動醫學照護計畫在雲嘉地區照護的學校，包含旭光高中空手道隊、竹崎高中羽球隊，以及麥寮、永慶2所完全中學的體育班學生，除了在全中運等大賽期間派出團隊支援照顧參賽選手，也將安排醫師及防護師至校園推廣運動傷害防護觀念，舉辦講座提供運動傷害基本防護、運動禁藥、運動營養、運動心理等共通性知識，給予小選手們更全面和專業的運動醫療協助與運動傷害防護觀念。





照片由長庚醫院提供