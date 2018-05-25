富邦證全力搶攻權證市場提出好「證」三大亮點 投資好安心

今年適逢富邦證券30週年，富邦證券金融市場部為了提供更有品質的商品及更有溫度的服務給投資人，喊出「委買波動不調降、百張實單好給力、提供回收好貼心」三大亮點，提升富邦權證品牌形象，全力搶攻權證投資人的心。

富邦證券表示，「委買波動不調降」是指凡是富邦證券發行流通在外的權證，權證委買造市波動率『不調降』。這將使投資人不需要擔心造市券商的委買造市波動率是否穩定，只要針對標的股票漲跌進行投資判斷，即可輕鬆透過投資權證來參與標的股票未來的成長。

「百張實單好給力」，是指為了活絡權證流動性，除現股流動性不足、標的證券為處置股票、開盤後五分鐘至十五分鐘及收盤前五分鐘，以及公開銷售說明書所列舉富邦證券得不提供報價以外之正常盤造市時間內，只要是富邦證券所發行的權證，委買造市掛單量將至少維持在100張以上，方便投資人進出。富邦證券說，這麼給力的百張實單，就是要讓權證投資人沒有賣不掉的權證。

最後，「提供回收好貼心」，過去權證投資人最怕吃「歸零膏」，而富邦證券本著「有溫度的服務」宗旨，只要是富邦證券所發行快到期、價值趨近或低於零的權證，將主動提供0.01元的造市買單，只要投資人想，隨時可以賣回。

富邦證券提出這三大亮點，宣示著富邦證券提供給投資人好「證」、好安心的權證服務，未來投資人買賣權證不需要花時間判斷富邦權證造市委買波動率是否穩定，只要透過「富邦財神網」，所有動作都可以在富邦網站與電子交易平台上一氣呵成。同時，為了讓為使富邦權證造市資訊透明化，目前已著手規劃富邦權證網站造市資訊的揭露及查詢，使投資人可以在電子下單系統中獲得相同的資訊，進一步讓投資人感受富邦權證有溫度的服務。