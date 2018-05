台北富邦銀行獲《亞洲銀行家(The Asian Banker)》金融科技創新獎肯定

台北富邦銀行積極優化數位金融服務,長期耕耘獲得多項國際大獎的肯定!今年繼榮獲《財資雜誌(The Asset)》台灣最佳ATM用戶體驗獎、《財資雜誌(The Asset)》最佳創新資料分析專案獎後,北富銀24日再勇奪《亞洲銀行家(The Asian Banker)》金融科技創新獎之Best Cybersecurity and IT Risk Management Initiative, Application or Programme殊榮,為台灣唯一獲獎的金融機構!

由《亞洲銀行家(The Asian Banker)》主辦的Financial Technology Innovation Awards評比,今年已邁入第12年,每年吸引超過150家來自亞太、中東或非洲區域的金融或科技機構參與評選,競爭相當激烈。今年北富銀以大規模導入範圍、精準的資安威脅辨識、創新的解決方案,自170多家金融或科技機構中脫穎而出,榮獲《亞洲銀行家(The Asian Banker)》金融科技創新獎肯定,凸顯北富銀在資訊安全的技術創新與落地應用上,所發揮的影響力深獲國際認同。

北富銀表示,在金控統籌資安政策下,北富銀2017年建置「惡意程式偵防平台」,專案團隊使用先進科技的資安產品,將其整合型技術應用於金融業資安管理,創國內金融業首例!此技術最大特色為化被動為主動學習,透過機器學習自動化分析與偵測,快速累積經驗,能更精準、主動找出進階滲透攻擊(APT)與惡意程式,達到主動防禦的目的,相對於傳統技術需要花更多時間交叉比對找出資安異常,可以更省時省力,提高資安防禦效率。

此外,北富銀亦導入整合型聯防機制,藉由「惡意程式偵防平台」擴大資安網絡的監測管道。從早期防毒軟體、網路端點監控等,發展迄今涵蓋網路、公司內部流量、系統資料與網路端點等多樣化的監測管道,透過擴大監測範圍,以及檔案資料靜態分析、偵測到的程式動態檢測等多重方法,即時偵查可疑惡意程式所使用的加密通道與藏匿連線,進而有效預防資安攻擊事件,大幅提升資安的維護與緊急應變能力,並將風險降至最低。

多年來,北富銀致力於數位金融創新服務,自2017年起迄今,陸續榮獲《全球銀行及金融評論(Global Banking and Finance Review)》、《財資雜誌(The Asset)》、《亞洲銀行家(The Asian Banker)》等國際知名大獎的肯定。北富銀指出,在數位金融時代,資安攻擊事件愈來愈複雜,如何防禦與管理更顯重要,未來將持續整合傳統封包檢視、端點鑑識與新型機器學習的技術,強化資安人員多元技能,並透過金融業的聯防合作,強化資安等級,讓客戶更安心使用各項數位金融服務。