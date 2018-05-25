挪威留學生發起「台灣正名運動」　登上當地最大報版面

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）挪威台灣留學生於當地發起「台灣正名運動」並控告挪威政府更改台灣國籍一事，23日獲挪威最大報「Aftenposten」的全版報導。

根據《自由時報》駐歐洲特派員24日的報導，文中開場點出台灣學生用自己的護照入境挪威，但若想留在當地，就得接受挪威當局變更他們的國籍為中國。例如來自台灣的法學院學生Joseph，他的挪威居留證背面，國籍就是中國。

來挪威學習人權法的Joseph為此奮鬥多時，他要求挪威移民局，將他登記為台灣公民，經過訴願及再訴願程序後，最終遭到移民訴願審議委員會駁回。

Joseph在受訪時表示，這完全不合邏輯。他使用台灣護照入境挪威，卻發現自己的權利被這個國家拋棄。他因此想聯合另外10名在奧斯陸的台灣留學生，對挪威當局提起訴訟，但因經濟上的困難，這場官司被迫暫緩。

挪威移民訴願審議委員會，受理他請求登記為台灣公民的再訴願，但結論認為他應被註為中國公民之決定「符合挪威的外交政策」。

網友提供挪威「Aftenposten」報紙，以全版報導台灣護照與留學生國籍註記問題的新聞。翻攝「在挪台灣人國籍正名運動」臉書

該委員會部門負責人Mats Risbakken說：「此一註記對當事人在挪威留學期間的權利義務，無任何實質影響。」

Aftenposten的報導指出，中國的施壓，使越來越多研究中國的學者們憂心，提出這種強制措施及對市場准入的影響，是否違反了國際貿易法規。認為受害國應結盟，到WTO挑戰北京。

該文最後引用英國諾丁漢大學中國政策研究所高級研究員J. Michael Cole，在chinafile.com網站上表示：「北京必須明白它的後果和成本。」「如果允許一個持擴張主義的專制政權不斷壓迫我們並全身而退，那它將來只會繼續為惡，並具有越來越強大的力量。也將更進一步破壞我們的言論自由。」

長久以來台灣在奧斯陸有自己的商業代表。挪威海關也持續接受台灣的護照。但2010年6月，在挪威的台灣公民國籍遭變更為中國，時間正是中國人權運動家劉曉波，被授予諾貝爾和平獎，而引發挪威與中國外交危機的前4個月。此一變更由管理國家註冊的稅務局發布。