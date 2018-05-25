台北某大學爆出登革熱群聚感染  3人曾前往泰國

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台大師生爆出登革熱境外移入群聚感染疫情！北市衛生局今（25）日證實，3名確診案例為同校師生，曾前往泰國旅行，另外還有1名接觸者，採檢送驗研判中。

北市昨（24）日確診3例登革熱個案，3名確診個案潛伏期與活動地區皆於泰國，故判定為境外移入群聚。其中2名個案為某大學學生，於5月10日至5月20日期間，由老師帶領至泰國喀比島旅遊。

北市政府衛生局陳少卿科長表示，指標個案為32歲博士班男性學生，於5月19日出現發燒、腹瀉、肌肉痛症狀，5月20日返國，於機場發燒篩檢站被發現並採檢送驗，5月21日經疾病管制署確診，目前於校舍自主健康管理中。

北市衛生局進行疫調時，發現有3位同行之老師與學生，其中2位分別於15日及22日出現腹瀉及紅疹等症狀，立即進行疾病衛教及採檢送驗確診登革熱，即時掌握群聚疫情。目前1例於校舍自主健康管理，1例住院治療中。另1名接觸者，採檢送驗研判中。

北市政府衛生局黃世傑局長表示，暑假即將來臨，出國旅遊前應先至疾病管制署，國際旅遊疫情資訊查詢當地旅遊警訊，提早進行防疫準備工作。民眾若進入登革熱高風險區或前往流行疫區旅遊，應穿著長袖淡色衣褲，並於皮膚裸露處塗抹防蚊液避免蚊蟲叮咬。

返國後自主健康監測14天，如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛、腹瀉或皮膚紅疹等症狀時，應立即就醫並主動告知旅遊史，以利早期診斷與治療。