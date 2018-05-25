中華電信鄭優董事長　接任「台灣智慧城市產業聯盟」第五任會長

中華電信董事長鄭優於23日台灣智慧城市產業聯盟( TSSA)第21次會議中，被推舉為該聯盟的第五任會長。鄭優指出，智慧城市展(SCSE)已經是行銷台灣最重要的平台， 在未來一年的任期內，將積極結合各界的力量， 讓智慧城市展逐步在更多的縣市同步舉辦， 以擴大智慧城市展的規模，落實行政院科技島的政策目標。

在23日的聯盟會議中， 鄭優董事長是在神通資訊科技董事長蘇亮手中接下第五任會長的職務 。鄭優會長在交接儀式後表示， 聯盟將廣邀縣市政府參與智慧城市展， 也將爭取更多的政府資源以擴大智慧城市展的國際影響力， 同時也會加大力度邀請全球電信商及系統整合商(SI)來參加全球 電信商大會，透過智慧城市展，讓全球看見台灣的ICT軟硬整合實 力。

據了解，台灣智慧城市產業聯盟於2014年初正式成立， 組織成立的目的在於告訴各界， 智慧城市將會是一個全球發展的大趨勢， 各界應該注意這個趨勢的發展以掌握商機。

此外， 智慧城市是發展物聯網的重要場域，缺少這個落實的場域， 所有的技術都會是空洞的名詞與口號，因而聚集許多廠商成立聯盟， 藉由舉辦智慧城市展來匯集產官學各界的力量以物聯網建設智慧城市 。

蔡英文總統在今年的智慧城市展開幕致詞時指出，智慧城市展Sma rt City Summit & Expo，現在已經成為亞洲最重要的智慧城市展覽，今年的展覽， 再一次展現台灣AIoT產業的創意和實力。 可見智慧城市展及智慧城市產業聯盟的影響力已經逐漸受到各界的重 視。