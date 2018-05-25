台鐵端午連假加開194列車次 6/1零時開賣

（台灣英文新聞/朱明珠 台北報導）端午佳節即將到來，台鐵今（25）日宣布，端午連假（15日至19日）全線加開各級列車總計194列次，6月1日(星期五)零時起，開放網路及電話語音訂票。

為疏運端午節旅客需要，自6月15日至19日(共計5天)，全線加開各級列車總計194列次；其中東部幹線(含南迴線)自強號89列、莒光號40列、復興號及區間車23列，共計152列次；西部幹線自強號22列、莒光號6列、區間車14列，共計42列次。

此外，針對東部地區疏運， 6月16日起至18日止每日開行樹林=宜蘭=花蓮對號區間快車3往返，共18列次，並提供北─宜100元、北─花200元優惠票價。

6月15日、16日及節後6月17日、18日等4日，東線(含跨線)普悠瑪號、太魯閣號等新自強號將發售無座票，每班限量發售120張，於乘車當日於車站售票窗口發售、不提前預售，且搭乘里程超過80公里提供8折優惠，以協助疏運。

另外，為疏運端午節連續假期西部幹線旅客，於疏運期間加開七堵=嘉義間(經山線)區間快車共8列次，以疏運返鄉、出遊人潮。

端午假期車票自6月1日零時起，開放網路及電話語音訂票，實名制列車於6月7日清晨6時起開放身份證U、V及設籍花東縣民(107年3月1日以前設籍)網路訂票。相關加開列車車次、時刻，即日起於臺鐵網站(網址：http：//www.railway.gov.tw)及各車站公告。