〈時評〉兩岸外交戰　台灣不必束手待斃  

短短一個月內，兩個邦交國與我斷交，背後始作俑者當然是中國，而台灣在表達憤怒和譴責中共之餘，重要的是在無邦交情況下，與世界各國發展更直接具體的關係，以防止雪崩式斷交的實質傷害。



民進黨政府上台後，先是聖多美普林西比、巴拿馬與台灣斷交，到了今年5月1日，多明尼加與我國斷交，過了20多天，布吉納法索也與台灣斷交，使得台灣的邦交國只剩下18個國家。



早在蔡英文總統執政後，中國就透過各種管道，釋出台灣可能出現雪崩式斷交的訊息，而且，以大陸大手筆祭出銀彈攻勢，加上台灣不和中國競逐金錢外交，中國隨時都能出手，進一步拔走我邦交國。



因此，要策動哪些國家與我國斷交，中國主要是時機點的考量，特別是中國在國際舞台受坐挫時，愈有可能透過這種手法，轉移全球焦點。例如，中國最近在南海島嶼持續軍事化的作為，美國已拉高分貝要求中國拆除南海上的所有武器。



不僅如此，美國也以中國在南海的作為與環太平洋軍演（RIMPAC）原則和目的不符為理由，取消對中國參加環太平洋軍演的邀請，這些都無疑讓中國心生不滿。



另方面，中國雖然阻礙台灣受邀出席世界衛生大會（WHA），包括美國、日本、德國、紐西蘭、宏都拉斯、吐瓦魯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、貝里斯及吉里巴斯等，都發言支持台灣參與WHA，值得注意的是，澳洲、加拿大更是首次表達力挺台灣的態度。



相對於中共對台灣參與國際組織愈打壓，卻換來愈來愈多國家幫台灣說話，這對中國來說，只能「見笑轉生氣」，所以只好再另尋其他管道對台灣出重手。



這種轉移目標的做法，絕對不是頭一次，也不會是最後一次。不過，台灣大可不必束手待斃，而是要與各國發展更實質的關係，像這次WHA就是最佳的證明，此外，就算台灣和日本、美國沒有邦交，但卻有許多交流，因此，只要能與世界各國建立互惠合作，就算邦交國被挖走，一樣能走遍天下。

（作者李平華，資深媒體人）