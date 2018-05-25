  1. 首頁
  2. 食安健康

過敏體質注意！ 慢性咳嗽拖太久 小心變氣喘

  351
By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/05/25 11:39

台大醫院胸腔科主治醫師古世基表示氣喘治療用藥已朝向長效型發展，有助提高患者服藥順從性。

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）一名黃小姐有慢性咳嗽症狀，求醫後一度好轉，沒多久又出現症狀，後期連呼吸也開始出現異常，只要一走快，就有胸悶的感覺，從一樓爬到二樓公司上班也氣喘吁吁，最後到醫院做進一步檢查後，才確診為罹患氣喘

台大醫院胸腔科主治醫師古世基表示，氣喘常好發於有過敏體質人身上，患者通常從小就對特定物質有過敏症狀，之後可能因感冒引起呼吸道感染，或因經常接觸過敏原，使呼吸道發炎反應越來越嚴重，導致急性症狀變為慢性表現，最終演變為氣喘。

氣喘症狀表現異質性高，臨床診斷上也相對困難，因此民眾如有咳嗽超過三週，或有胸悶、喘鳴、呼吸困難等現象，就應盡速就醫接受檢查，避免氣喘延誤治療，導致急性發作的危機。

根據台灣胸腔暨重症加護醫學會所編纂的《2017台灣氣喘診療指引》顯示，台灣氣喘患者只有不到一成控制良好。對此，古世基醫師進一步指出，用藥規律性、吸入器正確用法以及是否有共病現象，均是影響氣喘控制的重要因素。

其中，許多患者因對「吸入型類固醇」抱有誤解，擔心會有增胖、傷腎等副作用，而常自行停藥，或用短效支氣管擴張器當作替代用藥，反而得不償失。實際上不同於口服類固醇作用全身，吸入型類固醇藥物僅作用於肺部，且含量低，副作用少，是安全性高且具效用的抗發炎藥物。

台大醫院胸腔科古世基醫師指出，為提高病患醫囑順從性，目前氣喘類固醇用藥趨勢已朝向長效型發展，對於白天與夜間症狀變化較明顯的患者，可採用一天吸入兩次的中長型用藥，一般患者則有一天吸入一次的長效型藥物作為治療新選擇。

古醫師提醒，平時氣喘患者除了注意天氣溫差變化外，也可善用APP監測空污指標，避免到達高汙染區域，外出前做好戴口罩等應對措施，再加上長期規律用藥，相信就能減少每位患者的日常困擾，提高生活品質，進而達成與氣喘和平共處的目標。