過敏體質注意！ 慢性咳嗽拖太久 小心變氣喘

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）一名黃小姐有慢性咳嗽症狀，求醫後一度好轉，沒多久又出現症狀，後期連呼吸也開始出現異常，只要一走快，就有胸悶的感覺，從一樓爬到二樓公司上班也氣喘吁吁，最後到醫院做進一步檢查後，才確診為罹患氣喘。

台大醫院胸腔科主治醫師古世基表示，氣喘常好發於有過敏體質人身上，患者通常從小就對特定物質有過敏症狀，之後可能因感冒引起呼吸道感染，或因經常接觸過敏原，使呼吸道發炎反應越來越嚴重，導致急性症狀變為慢性表現，最終演變為氣喘。

氣喘症狀表現異質性高，臨床診斷上也相對困難，因此民眾如有咳嗽超過三週，或有胸悶、喘鳴、呼吸困難等現象，就應盡速就醫接受檢查，避免氣喘延誤治療，導致急性發作的危機。

根據台灣胸腔暨重症加護醫學會所編纂的《2017台灣氣喘診療指引》顯示，台灣氣喘患者只有不到一成控制良好。對此，古世基醫師進一步指出，用藥規律性、吸入器正確用法以及是否有共病現象，均是影響氣喘控制的重要因素。

其中，許多患者因對「吸入型類固醇」抱有誤解，擔心會有增胖、傷腎等副作用，而常自行停藥，或用短效支氣管擴張器當作替代用藥，反而得不償失。實際上不同於口服類固醇作用全身，吸入型類固醇藥物僅作用於肺部，且含量低，副作用少，是安全性高且具效用的抗發炎藥物。

台大醫院胸腔科古世基醫師指出，為提高病患醫囑順從性，目前氣喘類固醇用藥趨勢已朝向長效型發展，對於白天與夜間症狀變化較明顯的患者，可採用一天吸入兩次的中長型用藥，一般患者則有一天吸入一次的長效型藥物作為治療新選擇。

古醫師提醒，平時氣喘患者除了注意天氣溫差變化外，也可善用APP監測空污指標，避免到達高汙染區域，外出前做好戴口罩等應對措施，再加上長期規律用藥，相信就能減少每位患者的日常困擾，提高生活品質，進而達成與氣喘和平共處的目標。