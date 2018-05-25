新增境外移入麻疹案例 患者北中南趴趴走

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）國內新增一名境外移入麻疹案例，該名外籍旅客18日跟團來台旅遊，行蹤遍及北中南，包括高雄、嘉義、南投、台中和台北，於21日晚間就醫，昨（24）日確診感染麻疹，目前衛生單位已掌握個案接觸者共215人。

疾病管制署公布國內新增1例境外移入麻疹病例，30多歲越南籍女性本（5）月16日即有發燒、喉嚨痛症狀，18日跟團來台旅遊，因陸續出現關節痛、出疹情形，於21日晚間就醫，22日醫院通報疑似德國麻疹，經疾管署實驗室檢驗後排除，惟為求慎重實驗室進一步檢驗麻疹病毒，於昨（24）日確診；個案已於22日隨旅行團返回越南。

疾管署表示，目前衛生單位已掌握個案接觸者共215人，包括同團旅客、機上鄰近座位之乘客及就醫時曾接觸之相關醫護人員等，未發現有疑似症狀者，將持續監測至6月12日。

由於個案可傳染期間有公共場所活動史，提醒民眾如曾於同時段出入相關場所，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。（疾管署提供。）

全球麻疹疫情持續，我國鄰近國家病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國為多，且持續有病例發生。歐洲地區以法國、希臘、塞爾維亞共和國、烏克蘭最為嚴峻，另羅馬尼亞，義大利及英國英格蘭病例數高於往年。目前疾管署將以上各國及哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共17國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

提醒民眾前往疫區旅遊時應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集場所可戴口罩加強防護。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊及暴露史。