美國片面取消川金會　北韓：仍願對話

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）戲劇化似已不足以形容近日朝鮮半島局勢。北韓在國際媒體面前爆破豐溪里核試場後沒多久，美國即以時機不宜為由，單方面宣布取消川金會，將球又拋給了金正恩。

美國罕見地向金正恩公開致函，表示北韓最近充滿敵意的言論，讓美方認為現在並非舉行峰會的最佳時機。不具名的白宮官員透露，此一決定是因北韓違反承諾，並未邀請國際專家前往監視24日核試場的爆破情況，且美方代表團原定要與北韓商討峰會事宜，卻於上週遭北韓放鴿子，讓美國在在質疑北韓之誠意。

對於美國逕自取消峰會，北韓外交部次長金桂冠25日發布聲明表示遺憾，強調北韓仍願意「不拘時間與形式」與美國坐下來協商，維持朝顯半島和平穩定目標不變。聲明並指出，此一舉措顯示了「美朝之間根深蒂固的歷史敵意以及雙方須舉行峰會改善關係的急迫性」。

同樣感到錯愕的南韓總統文在寅，消息一出立即在青瓦台召開緊急國安會議。文在寅表示，對於川金會無法如期於6月12日在新加坡舉行，他感到「困惑」與遺憾。文在寅認為，朝鮮半島去核化及永久和平是不能再拖延的歷史課題。

稍早川普也重申，在北韓願意重啟「具體對話」前，美國將持續對北韓施加制裁，美國軍方也已準備好因應北韓任何「愚蠢魯莽」的行徑。