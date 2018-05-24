【突發新聞】金正恩哭哭！　川普取消「 川金會」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）北韓今（24)日宣稱摧毀核子試驗場，還邀請國際媒體見證，似乎是展現了邁向無核化的最大善意。

不過令人傻眼的是，晚間最新外電指出，川普總統致函北韓領導人金正恩，宣布取消原定6月12日在新加坡舉行的川金會！

白宮同時公布川普24日寫給金正恩的信函，指出因為金正恩最近充滿敵意的言論，讓他認為現在「並不是舉行川金會的適當時候」。

川普在信中讚賞金正恩近期對於討論「川金會」花費的時間、耐心與努力；川普說，他原本很期待會見金正恩，但可惜基於最近北韓方面的充滿憤怒與敵意的言詞，「我認為這不是適當時機，來進行這計畫已久的會面」。

川普信中寫道，希望在未來某日能夠會見金正恩，也感謝金正恩釋放遭北韓羈押的美籍公民。

川普還對金正恩說，「若你改變心意，要舉行這場最重要的峰會，請致電或致函給我。」川普並說，全世界，尤其是北韓，因此失去了促成永久和平繁榮的大好機會，在歷史上也將是令人悲傷的時刻。