【突發新聞】金正恩哭哭！　川普取消「 川金會」

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)北韓今(24)日宣稱摧毀核子試驗場,還邀請國際媒體見證,似乎是展現了邁向無核化的最大善意。

不過令人傻眼的是,晚間最新外電指出,川普總統致函北韓領導人金正恩,宣布取消原定6月12日在新加坡舉行的川金會!

白宮同時公布川普24日寫給金正恩的信函,指出因為金正恩最近充滿敵意的言論,讓他認為現在「並不是舉行川金會的適當時候」。

川普在信中讚賞金正恩近期對於討論「川金會」花費的時間、耐心與努力;川普說,他原本很期待會見金正恩,但可惜基於最近北韓方面的充滿憤怒與敵意的言詞,「我認為這不是適當時機,來進行這計畫已久的會面」。

川普信中寫道,希望在未來某日能夠會見金正恩,也感謝金正恩釋放遭北韓羈押的美籍公民。

川普還對金正恩說,「若你改變心意,要舉行這場最重要的峰會,請致電或致函給我。」川普並說,全世界,尤其是北韓,因此失去了促成永久和平繁榮的大好機會,在歷史上也將是令人悲傷的時刻。

A letter from the President to Chairman Kim Jong Un: "It is inappropriate, at this time, to have this long-planned meeting." pic.twitter.com/3dDIp55xu1