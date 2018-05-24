臺再失一友邦　蔡英文痛批：中國挑戰臺灣底線

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 採訪報導）非洲友邦布吉納法索今（24）日晚間（全部皆為當地時間）宣佈與臺灣斷交，這是繼多明尼加共和國後本月第二個與臺灣斷交的國家，總統蔡英文晚間近九時罕見地發表談話，痛批中國持續以「去我國主權化的蠻橫作為」，挑戰臺灣社會的底線。

外交部長吳釗燮晚間七點半召開記者會，宣布臺灣自即日起終止與布吉納法索的外交關係，同時將全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。

而隨後於晚間八點45分左右，蔡總統也於總統府發表談話，包括國家安全會議秘書長李大維、秘書長陳菊、行政院長賴清德、外交部長吳釗燮，以及大陸委員會主任委員陳明通皆列席。

蔡總統以罕見的嚴厲措辭，並且捨去過去一貫使用的「中國大陸」一詞，表示「中國這一連串對我國的外交打壓，充分顯露出中國的不安與缺乏自信。而這樣的不安與缺乏自信是來自於這段時間以來，臺灣與美國等理念相近的國家，在經濟與安全層面上有更多地實質關係進展。」

蔡總統指出，「中國的這些去我國主權化的蠻橫作為，已經挑戰臺灣社會的底線，我們不會再忍讓，只會更加堅定決心，繼續走向世界，繼續與理念相近國家在經濟與安全層面上建立更多實質夥伴關係，爭取國際社會的認同與支持。」

蔡總統直言，「我也要正告中國政府，這些作為無助於兩岸關係，無助於中國的國際形象，更無助於化解國際社會對中國的疑慮。」

最後，蔡總統也重申，「臺灣不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與臺灣站在一起的友邦，臺灣人民衷心的感謝，也一定會全力幫助他們在各方面的發展。」

蔡總統在發表完約莫五分鐘簡短談話後，與身後的五位國安、內閣首長一一握手後便離去，並未接受媒體提問。

而吳釗燮稍早雖證實他已口頭向蔡總統請辭，總統府方面截至目前尚未做出回應。