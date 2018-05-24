北韓宣稱炸毀核子試驗場　邀外媒見證　

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）南韓媒體晚間最新消息指出，北韓今(24)日以炸毀坑道的方式，完全拆除了咸鏡北道吉州郡豐溪里的核子試驗場。北韓此舉率先為完全無核化邁出第一步，對預訂6月12日在新加坡舉行的北韓與美國兩國領袖高峰會:川金會談，似乎是個好兆頭。

美國CNN的記者雖然也目睹了炸毀核子試驗場的過程，但報導中卻語帶保留的說，在受邀的特定媒體見證之下，北韓「看起來像是炸毀了包括三個坑道在內的豐溪里核子試驗場設施」。

North Korea appeared to destroy at least three nuclear tunnels, observation buildings, a metal foundry and living quarters at its Punggye-ri nuclear test site on Thursday, in a process observed by invited international journalists.

綜合外媒與南韓媒體報導，北韓在南韓與中美英俄等五國記者見證下，自24日上午11時左右，開始爆破拆除核子試驗場的設施。

到當地時間下午4點17分左右，2號、3號、4號坑道、營房、冶煉廠、觀測所、宿舍等，都被接連炸毀。今天豐溪里地區天氣晴好，拆除核子試驗場的工作，得以順利進行。

北韓外務省曾于12日宣佈，將於23-25日之間，視天氣情況，伺機拆除北部核子試驗場的坑道及附屬設施。

南韓總統府青瓦台國家安保室長鄭義溶，24日下午主持國家安全保障會議（NSC）常任委員會會議。會後發佈新聞稿表示，常委們評價指出，北韓廢除核子試驗場，是走向完全無核化的第一步。

南韓外交部發言人魯圭德今也在例行記者會上，對此表示，北韓摧毀核子試驗場，是北韓有關無核化的首個舉措，期待這成為實現完全無核化的契機。

2006年10月9日，北韓在豐溪里核子試驗場進行第一次核子試驗。隨後，北韓又分別於2009年5月25日、2013年2月12日、2016年1月6日和9月9日、2017年9月3日在該核子試驗場進行了5次核子試驗。