北韓宣稱炸毀核子試驗場　邀外媒見證　

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)南韓媒體晚間最新消息指出,北韓今(24)日以炸毀坑道的方式,完全拆除了咸鏡北道吉州郡豐溪里的核子試驗場。北韓此舉率先為完全無核化邁出第一步,對預訂6月12日在新加坡舉行的北韓與美國兩國領袖高峰會:川金會談,似乎是個好兆頭。

美國CNN的記者雖然也目睹了炸毀核子試驗場的過程,但報導中卻語帶保留的說,在受邀的特定媒體見證之下,北韓「看起來像是炸毀了包括三個坑道在內的豐溪里核子試驗場設施」。

North Korea appeared to destroy at least three nuclear tunnels, observation buildings, a metal foundry and living quarters at its Punggye-ri nuclear test site on Thursday, in a process observed by invited international journalists.