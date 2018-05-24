中華電信5/25開賣2018新款iPad 128G最低0元起

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全新iPad加入Apple Pencil 的支援，具備更出色的效能，此外，更配備寬闊的Retina 顯示器、A10 Fusion晶片與先進的感測器，能提供逼真的擴增實境(AR)效果，不僅容易使用，易於攜帶，而且電池續航力也能夠滿足一天使用所需。加上中華電信提供的超值購機優惠，讓你輕鬆帶走功能更強大、價格更親民的iPad！更多中華電信Apple iPad 2018 (Wi-Fi)、Apple iPad 2018 (Wi-Fi + Cellular) 32G及128G指定銷售門市、申辦資費等訊息，詳情請參閱http://ipad.emome.net/ 。