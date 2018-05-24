國中技藝競賽頒獎典禮暨技藝教育績優人員表揚大會

全國規模最大及職群最豐富完整的國中技藝競賽頒獎典禮今(24)日由新北市長朱立倫親自表揚，本次獲獎學生共535位、技藝教育績優師生及行政代表共計76位、技藝競賽指導老師代表3位、技藝競賽及頒獎典禮承辦學校共計30校等，共計644位，不論辦理競賽種類及授獎人數皆為全國之最!

市長朱立倫表示，本次頒獎典禮主題為「新北技職3.0－技冠群倫．藝展長才」，從106學年度全市國中技藝競賽1,820名參賽選手脫穎而出的535位獲獎學生，皆為技職類的市長獎，勉勵所有修讀技藝課程的同學發揮所長，並超越自己，SHOW出自信，在未來學以致用。

本次競賽共有「機械」、「動力機械」、「電機與電子」、「餐旅」、「食品」、「家政」、「商業與管理」、「設計」、「土木與建築」、「農業」與「海事」及「藝術」等12個職群29項主題的競賽項目。其中，獲得識圖與製圖主題第一名的三峽國中部邱柏諺原本對國中生活漫無目標，直到進入國中技藝班訓練出專注與細心，反倒有自信與能力描繪出自己的一片天。

就讀土城區中正國中的王正宏雖是身心障礙的學生，但對電子電機與網路操作有興趣，從國中起自學電子電路，拆裝各種電器產品，九年級時參加電機與電子職群與機械職群技藝班，在師長鼓勵下參賽，以不怕苦的毅力獲得第一名。就讀板橋區忠孝國中的簡佑軒，對學習沒有信心，但每次上餐旅職群的課都很期待，集訓過程雖曾有放棄的念頭，但老師不斷鼓勵及磨練下，獲得餐旅服務技術第一名。

教育副局長蔣偉民表示，技藝競賽中獲獎學生們，可在新北市高級中等學校專業群科特色招生甄選入學獲得加分，同時在技優甄審、實用技能學程等入學管道取得相關積分或優先分發的機會。鼓勵學生依專長選擇自己心目中理想的高中職校就讀，期待每個孩子都能適性發展，擴大生涯進路。

新北市重視技職教育，106年2月10日成立全國唯一的技職教育科，另透過與經濟發展局、勞工局等跨局處整合，讓新北成為培育人才的基地。106學年度更改制樟樹國民中學，成為全國首座結合「國際教育」、「實驗教育」及「技職教育」的「樟樹國際實創高級中等學校」，落實「新北技職3.0」。

此外，今(107)年新北市首先完成建置15所職業試探暨體驗教育中心，將職業試探向下延伸至國小，協助具技藝傾向的學生開展自身的多元智能，將學習與興趣結合，成就每一個孩子。