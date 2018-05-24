浩角翔起和您嗨翻天　中華電信足精彩MOD 4K體驗車板橋大遠百熱鬧登場

地表最熱體育賽事-2018年世界盃足球賽進入倒數階段，為了讓客戶感受世足熱情氛圍，中華電信舉辦大型戶外活動，邀請史上最夢幻組合「浩角翔起」5/26晚間18:30來到「板橋大遠百」，現場除了有「中華電信足精彩MOD 4K體驗車」展示栩栩如生令人感動的4K畫質外，推廣天使浩角翔起也將在現場與民眾一起進行遊戲大挑戰，保證樂趣橫生，不容錯過，更有金曲歌后曹雅雯、台語歌王許富凱帶來精彩歌曲讓您大飽耳福，歡迎大家同樂參加。

中華電信足精彩MOD 4K體驗車除了精彩的互動遊戲及免費飲料讓現場民眾暢飲，申辦相關業務更有加碼好禮，將陸續於新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄等縣市舉行，中華電信董事長鄭優表示：「中華電信足精彩MOD 4K體驗車以豐富的安排，讓大家享受好看、好聽、好玩的體驗，為大家揭開盛夏世足序幕，接下來全省還有超過十場的體驗活動，請大家帶著全家大小一起來現場同歡！」



中華電信足精彩MOD 4K體驗車板橋大遠百場

活動時間:5/26(六) 18:30~20:30

活動地點: 板橋大遠百大門廣場(新北市板橋區新站路28號)

活動主持人：金鐘獎最佳綜藝節目主持人浩角翔起

表演藝人：金曲歌后曹雅雯、台語歌王許富凱