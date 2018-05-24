《臺灣部落寶藏》第二季6月亞洲首播　再現原民之美

（臺灣英文新聞／藝文組 綜合報導）原住民族委員會與探索頻道（Discovery）合作拍攝的《臺灣部落寶藏2》將在6月2日起於亞洲播出，而今（24）日的首映記者會上，則特別邀請卑南族金曲歌后紀曉君與杵音文化藝術團，分別吟唱卑南族及阿美族的傳統古調，展現原住民族的生命力。

今日的記者會上，原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod、探索頻道亞太電視網臺灣分公司總經理邱煌，以及參與節目拍攝的部落族人共襄盛舉，一同預祝《臺灣部落寶藏2》收視長紅。

原民會指出，2016年探索頻道於亞太地區33個國家播出《臺灣部落寶藏》後，累積超過兩億收視戶，廣受各界好評。

此次原民會再度與探索頻道攜手，延續《臺灣部落寶藏》系列節目，耗時兩年的工作時間製作《臺灣部落寶藏2》。

原民會表示，希望透過影像，再一次將臺灣原住民族文化的精神與特色，推廣予全球觀眾，此外，第二季也將以全新觀點，記錄臺灣的原住民族文化，傳遞先人豐厚的智慧與精神哲學。

根據原民會，《臺灣部落寶藏2》三集系列節目將帶領觀眾進入部落，感受獨有的生活智慧與背後蘊藏的傳統精神。

在「樂舞文化」一集中，阿美族自由對位式的複音歌唱，吟唱著族群的記憶與生活，也傳唱出過去傳統社會的點點滴滴。該集節目也紀錄臺東縣利稻國小布農傳統祭儀歌謠培訓隊，以及邵族新一代年輕人，如何堅毅地傳承祖先留下的歌與舞的故事。

在「染織刺繡」單元裡，觀眾將會瞭解原住民族編織者，透過取材、備料與編織的過程中，交織出自己與族群的生命故事。

而「傳統技藝」一集節目中，將帶領觀眾認識達悟族拼板舟、排灣族傳統三寶，以及鄒族鞣皮等工藝技術，藉以瞭解原住民族與自然環境互動的世界觀，讓祖先流傳的文化智慧得以延續。

《臺灣部落寶藏2》將於6月2日起每週六晚間八點於全亞洲探索頻道首播；或於6月4日起每週一晚間七點在TLC旅遊生活頻道播出。