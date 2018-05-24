美FDA警告 長牙舒緩產品恐導致幼童死亡

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）寶寶長牙時，常會伴隨哭鬧和胃口不佳的情形，因此為了舒緩寶寶不適感，許多家長會將長牙專用的舒緩產品塗抹在牙齦上，但美國FDA警告，該產品內含的成分恐導致幼童死亡。

美國FDA本週三（23日）發出聲明警告，內含苯佐卡因（Benzocaine）成分的長牙舒緩產品，雖可短暫緩解幼童的長牙不適感，但是該成分易導致2歲以下幼童有致命的高風險。

苯佐卡因多用作局部麻醉藥，也可用於皮膚病止癢，或創傷方面的止痛，但用於幼童身上易導致幼童出現正鐵血紅蛋白血症（Methemoglobinemia）的情形，雖然機率不大，但嚴重恐致死。

正鐵血紅蛋白血症的主要症狀為：心跳加快、頭暈、呼吸困難、嗜睡、頭痛、臉色蒼白，以及指甲呈現藍色或灰色等。症狀一般在使用後數分鐘內，或者1至2小時後出現，若嬰幼兒出現以上幾種症狀應立即就醫。

聲明稿中提到，FDA將採取監管措施勒令這類產品下架，以及嚴禁該成分添加於幼童的產品上，並提高對該成分相關風險和用途的了解。在此之前，為了維護幼童健康，也呼籲製造商先自行下架含有苯佐卡因的幼童口腔產品。

據美FDA統計，2009年至2017年間，共有119例因苯佐卡因引起的血液疾病，其中造成4死。

《相關新聞》​

首款預防偏頭痛藥物 獲美FDA核准上市

美FDA教你如何自我把關 減少攝取人工反式脂肪

過敏季節來臨！ 美FDA教你如何選用合格藥物

加拿大爆發諾羅病毒 美FDA警告勿生食生蠔

戒菸四要點 美FDA報給你知！

藏致命危機 美 FDA 將禁止販售咖啡因膳食補充品

美FDA將大砍香菸尼古丁含量 提高戒菸成功率

中裕研發愛滋病新藥 獲美國FDA核准上市

​具成癮性！美FDA召回含「卡痛」的營養補充劑

FDA重申：大麻不能消滅和治療癌症

​跟隨美FDA腳步 衛福部2020年起禁用醫用含粉手套

​FDA核准首款內含感測器的藥丸 以監測服藥情形

​大豆有益心臟健康？FDA擬撤回該聲明

FDA：解決鴉片成癮 將推動替代藥品

FDA通過基因療法 可望為遺傳性失明患者重現光明

FDA批准CAR-T基因療法 癌症治療大突破

FDA核准血糖監測系統 驗血糖不用再扎針