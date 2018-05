打造台灣的冷凍方舟   農委會、中研院建置物種生命條碼

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導)行政院農業委員會林務局與中央研究院生物多樣性中心今(24)日共同舉行「冷凍方舟」計畫的成果發表,林務局長林華慶表示,台灣要引以自豪的是我們所擁有的生物多樣性,台灣面積雖小,但特有種生物種類高達8,000種以上。

林華慶表示,自簽署《生物多樣性公約》(Convention on Biological Diversity, CBD)至今已滿25年,今(2018)年也推動了一些生物多樣性的宣傳,如森林市集,要讓大眾從生活化的角度讓大家理解生物多樣性跟人的重要性。

他還說,台灣自1992年開始就由邵廣昭老師開始規畫「台灣野生生物遺傳物質冷凍典藏及生命條碼計畫」(TaiBOL )暨「台灣生命大百科」(TaiEOL)計畫」,我們的腳步並不算慢。

牛樟芝(樟芝)(Taiwanofungus camphoratus)是台灣特有種著名藥用真菌,野外只長在台灣特有種牛樟樹樹幹,價格昂貴。(照片由林務局提供)

這個計畫一開始是收集台灣各種本土動物的標本、組織,或者是其移傳條碼,因為要永久保存,故需將它們存放在液態氮的冷凍庫裡頭,但這項計畫不能一直被「冷凍」。

林務局說明,這項工作是生命條碼聯盟(Consortium Barcode of Life)及國際生命條碼計畫(International Barcode of Life, iBOL)推動全球生命條碼資料庫(Barcode of Life Database, BOLD)建置所必須的基礎,同時也是向世界宣告我國固有生物資源智慧財產權的必要手段。

林華慶說,歷經10多年的努力,TaiBOL計畫迄今已典藏了近4千種、逾1.3萬件動物組織冷凍標本,以及近2千種、超過3,700筆動物生命條碼序列資料。2009年開始擴大收集菌類標本,已典藏超過1,100種、逾1千件乾標本及近1,200件活菌株,約1,700筆生命條碼。

對於TaiBOL資料庫所收錄到的物種比例尚低的問題,林務局補充,一方面是因為台灣物種多樣性甚高,許多類群乏人研究及採集,且許多物種已甚罕見,甚至於區域性滅絕。

林華慶指出,「台灣生命大百科」有一個特色,就是公民參與。台灣這麼多數量的物種資料,除了一開始靠各個學門的專業研究人員來建置之外,事實上它有很多的資料,如照片是由業餘的攝影研究者或愛好者提供、甚至是非本科系的人去參與所累積的龐大資料庫。

台灣面積雖小,但孕育了超過59,000種生物,台灣特有種生物種類更有8,000種以上,以全球物種數來說佔了舉足輕重的地位。我國本土物種線上百科全書—「台灣生命大百科」(Taiwan Encyclopedia of Life, TaiEOL)已收錄物種解說21,642筆,涵蓋全台59,200已知物種的三分之一。

照片後方左7:林務局長林華慶與TaiBOL x TaiEOL計畫成員合影。(照片由台灣英文新聞拍攝)