自己的物種自己寫　徵求達人共同砌完「台灣生命」拼圖

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導)台灣面積雖小卻孕育了近6萬種生物,其中包括台灣特有生物種類逾8千種,林務局長林華慶24日在「冷凍方舟」計畫成果發表會表示,自簽署《生物多樣性公約》後,我們的腳步並不算慢。

他還說,台灣自1992年開始就由邵廣昭老師規畫「台灣野生生物遺傳物質冷凍典藏及生命條碼計畫」(TaiBOL)暨「台灣生命大百科」(TaiEOL)計畫」開始,我們已經陸續建置資料庫。

圖片擷取自邵廣昭老師簡報檔

林務局表示,台灣社會對物種知識的潛在使用需求,其實遠比想像中更為多元。TaiBOL計畫除提供生物多樣性的永久保存外,更可監控生物多樣性之改變,以進行各種生物學之研究,如分類、生態、演化及族群遺傳學等,同時亦可應用於未來全球高度競爭的生化與生物技術領域,甚至可能復育已滅絕物種。

TaiBOL計畫迄今已典藏了3,926種13,063件冷凍標本,以及1,983種、3,796筆生命條碼序列資料。2009年開始擴大收集菌類標本,已典藏1,177種、1,058件乾標本及1,166件活菌株,1,687筆生命條碼。

苧麻珍蝶(照片由攝影者白欽源(BY-NC)提供)

切翅眉眼蝶 _攝影者白欽源(BY-NC)

邵廣昭老師表示,若將台灣豐富的生物多樣性和歐美國家相比,「這是台灣最大的財富」。他解釋,在全世界有近2萬種蝴蝶,光台灣原生蝴蝶就有近400種,甚稱「蝴蝶的王國」。在鳥類的部分,台灣約有780種左右,其中80餘種為特有種,鳥種密度高居全球第二。在陸棲哺乳動物的部分,台灣約有120餘種,其中40餘種為台灣特有種及特有亞種,比例達64%為全球之冠;我們應多規畫生態旅遊賺取觀光財。

圖片擷取自中央研究院數位文化中心簡報檔

台灣自2004年開始推動「台灣野生生物遺傳物質冷凍典藏及生命條碼計畫」(TaiBOL)計畫,收納本土野生動物冷凍組織與證據標本,並將資料數位化公開上網。這項工作也是生命條碼聯盟(Consortium Barcode of Life)及國際生命條碼計畫(International Barcode of Life, iBOL)推動全球生命條碼資料庫(Barcode of Life Database, BOLD)建置所必須的基礎,同時也是向世界宣告台灣固有生物資源智慧財產權的必要手段。

小雙尾蛺蝶(照片由攝影者白欽源(BY-NC)提供)

林華慶對於我國建置的「台灣生命大百科」表示,這個線上百科全書有一個重要特色,就是公民參與。台灣這麼多數量的物種資料,除了一開始靠各個學門的專業研究人員來建置之外,事實上它有很多的資料,如照片是由業餘的攝影研究者或愛好者提供、甚至是非本科系的人去參與所累積的龐大資料庫。

林務局與中央研究院自2011年起響應的「國際生命大百科計畫」(Encyclopedia of Life; EOL),秉持「自己的物種自己寫」的精神,號召全台生物學界與自然觀察愛好者共襄盛舉,一起來建置「台灣生命大百科」線上資料開放平臺,不僅物種資料集中,內容更兼具權威性及準確性,透過深入淺出的圖文,介紹各物種的特徵、習性、分佈、棲地等,預計推出App方便民眾瀏覽。

黑枕藍鶲(台灣亞種)(照片由攝影者白欽源(BY-NC))

林務局表示,「台灣生命大百科」要和國際無縫接軌,讓各國人民皆可通過網路,看見我國生物獨特之美。這個資料庫集結了超過160位國內分類研究者與公民科學家社群協力合作,迄今已收錄物種解說21,642筆,涵蓋全台近6萬種已知物種的三分之一,累積物種圖片逾24,000張,並採用「創用CC公眾授權條款」,免費開放各界使用。

邵老師說,據《生物多樣性公約》第一條規定「保護生物多樣性,持續利用其組成部分,以及公平合理分享由利用遺傳資源所產生的惠益。」其三大目標分別是:第一,公平合理分享由利用遺傳多樣性所產生之利益,也就是資料移換的機制、智慧財產權等;第二,設立保護區,保育生物多樣性;第三,永續利用生物多樣性,規畫如生態旅遊、生態教育等。

花豹盛蛺蝶(照片由攝影者黃仕傑(BY-NC)提供)

TaiBOL計畫與TaiEOL計畫相輔相成,兩者一開始都是透過專家學者提供各式資料為主,如各分類專家提供標本、編撰供稿,政府單位開放圖書授權、專業資料庫的串連整合等,公眾協作比例相對不高。林務局長林華慶呼籲,「台灣生命大百科」迄今僅收錄台灣逾三分之一物種的資訊,接下來的三分之二希望徵求物種達人,擴大專業社群與公眾之協作,砌出完整的台灣生命拼圖!

食蛇龜(照片由攝影者白欽源(BY-NC)提供)