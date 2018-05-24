菁英選手來勢洶洶 台灣選手：我們要捍衛主場！

(台灣英文新聞/ 梁瑜倩 台北採訪報導) 2018 臺灣國際田徑公開賽將於明日登場，今年邀請了許多國際級的菁英選手。雖然他們來勢洶洶，但臺灣選手也不甘示弱，誓言要捍衛主場，把獎牌留在台灣。

今年邀請來台參賽的菁英選手包括目前排名世界第一的跳遠選手曼永嘉(Luvo Manyonga)、2014年世界杯400公尺跨欄冠軍佛瑞德里克斯(Cornel Edwin Fredericks)、2018大英國協運動會100公尺銀牌布魯因特傑斯(Henrico Bruintjies)、去年台北世大運女子200公尺銀牌得主，來自拉脫維亞的古達雷.龔塔(Gunta Lastiseva Cudare)以及上週在國際田徑總會世界挑戰賽大阪站拿下冠軍的100公尺跨欄金牌得主哈里森(Queen Harrison)。

單月二度打破男子110公尺跨欄全國紀錄的陳奎儒在受訪時表示，自己是以亞運為最終目標，因此在臺灣國際田徑公開賽期待自己能夠維持穩定的狀態也會積極備戰接下來的2018年雅加達亞洲運動會。

此外，跨欄好手陳傑也在今日記者會中提及，他不畏懼如此強勁的對手(佛瑞德里克斯)，也將會全力備戰，希望能夠捍衛自己的主場。陳傑將與南非跨欄好手佛瑞德里克斯將在26日同場較勁，雖然兩人的成績相差將近1秒，但陳傑仍非常有自信的表示：「之前也曾邀請奧運金牌來也沒在怕！」