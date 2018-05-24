印度爆立百病毒 11人死亡  官方呼籲別往這些地方去

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）立百病毒（Nipah virus，NiV）在印度西南部克勒拉邦（Kerala）奪走11人性命，包括1名照顧病患的護士，而克勒拉邦衛生部長23日表示，政府已採取必要措施，控制立百病毒傳播，但建議民眾近日應避免前往該地北部爆發疫情的4個地區。目前確定病毒感染源來自一名死者家中井裡的果蝠，目前該井已被封住。

根據印度斯坦時報及其他印度媒體報導，立百病毒目前已造成克勒拉邦第三大城卡利克特市（Kozhikode）11人死亡，由於病毒潛伏期為4到18天，官方將與死者有過接觸的30人全部隔離進行觀察， 19名症狀相似的患者也被送往卡利克特醫學院及其他地區醫院。

中央政府在疫情爆發後派遣醫療專家小組前往當地駐扎，並指示衛生部及相關單位採取措施避免疫情擴大。

克勒拉邦衛生部長Shylaja表示，他們已經從馬來西亞引進2000片抗病毒藥物巴威林（Ribavirin）藥用以治療患者，全印度醫學研究所（All India Institute of MedicalSciences，AIIMS）的醫生群正在指導克勒拉邦的醫生如何應對立百病毒。

克勒拉邦衛生服務主任薩利塔博士（Dr R L Saritha）表示，目前為止只有13個案例呈現陽性反應，11人死亡，相信疫情正在掌握之中。

中央政府建議民眾應避免前往克勒拉邦北部的卡利克特市（Kozhikode）、馬拉普蘭（Malappuram）、瓦亞那得（Wayanad）及坎努爾（Kannur）地區，並呼籲民眾不要輕信流言及偏方，若出現立百病毒症狀，應立即與官方聯絡。

1位名叫莉妮（Lini Puthussery）的護士因照顧病患染上立百病毒，並於21日過世，留下丈夫及2名稚子。

今年3月世界衛生組織將立百病毒定為8大容易引發嚴重國際疫情爆發的疾病之一，目前無藥可醫，只能使用支持性護理。

根據衛生署疾病管制署資料，立百病毒是病毒性人畜共通傳染病，感染症主要症狀是腦炎，病人常有發燒、頭痛、喉嚨痛、頭昏和意識不清等症狀，臨床病例之致死率約40-75%，亦有無症狀的感染情況。

本次立百病毒被認為是由於果蝠攜帶的病毒而引發，蝙蝠在克勒拉邦十分普遍。