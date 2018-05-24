遭杜特蒂懸賞285萬通緝　菲國市議員藏匿台灣7個月被逮

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）菲律賓總統杜特蒂上任後雷厲風行展開掃毒行動，去(2017)年中旬西米薩米斯省（Misamis Occidental）奧札米茲市市長:帕羅吉諾在掃毒行動中，遭到擊斃。他的胞弟市議員帕洛吉諾格（RICARDO OZAMIZ PAROJINOG）則偷渡潛逃來台，躲在屏東縣東港鄉一處社區大樓，至今長達7個月。昨(23）日遭到我刑事局國際科循線逮捕。

菲律賓GMA News(如下圖)與Rappler等多家媒體，今天也報導帕洛吉諾格在台灣落網的相關消息。

畫面翻攝自www.gmanetwork.com

《自由》引述刑事局表示，去年7月底，帕洛吉諾格事先獲知兄長遭查緝，提早逃脫。嫌犯在菲律賓政府反毒戰爭行動（Drug War）中，名列菲國總統杜特蒂所列的涉毒政客名單當中。

杜特蒂曾對媒體宣示懸賞菲幣500萬披索（約新臺幣285萬元）查緝，也是菲國警方最高金額查緝對象。去(2017)年10月份帕洛吉諾格以20萬披索代價，購買漁船偷渡來台，菲國警方今年2月展開通緝。

今年4月30日，刑事局接獲菲國警察總署緝毒總隊，請求協緝重大毒品要犯帕洛吉諾格與妻M女等2人。依菲國情資帕洛吉諾格為菲南地區幫派KURATONG BALELENG首腦，並為菲南地區OZAMIZ市現任市議員，因涉非法槍械、謀殺等案遭菲國通緝。

刑事局國際科調查發現，嫌犯遭通緝後偷渡至我國躲藏，其妻亦曾2次來台短暫探視，都投宿在高雄市區的賓館，立刻布線查緝。

《自由》報導指出，前天5月22日，警方查明帕洛吉諾格藏匿處所，昨(23)日晚間6時許，趁其外出買便當時，將他當場逮捕，同時還查獲偽造的菲國證件2張及2支手機。

目前，刑事局將持續清查相關接應、偷渡的台籍同夥及犯罪網絡，全案詢後依違反入出國移民法，移送屏東地方檢察署偵辦。