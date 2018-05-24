孩童發燒要立刻用藥？ 醫：發燒是警訊 不是病

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導） 「孩子發燒了要先餵退燒藥嗎？又該怎麼用呢？」這是許多家長們關切的重要議題。食藥署提醒，當家長或主要照護者發現小朋友發燒時，應就醫治療，千萬不要自行購買退燒藥讓孩童服用，以免延誤疾病治療。

食藥署表示，兒童用藥應經醫師評估其臨床效益及風險，並依其年齡體重處方適當劑量，應依醫師處方，正確使用退燒藥，切勿過量，以免導致藥物不良反應。

此外，兒童使用退燒藥應注意下列原則：

瞭解引起發燒原因: 當父母遇到孩子發燒了，往往想要快點讓小孩退燒，其實發燒是身體健康出現警訊的一種「症狀」，而不是「病」，適度的發燒可以提升免疫系統的效能，加強對於疾病的抵抗力。

所以當小朋友發燒時，最重要的是瞭解發燒的原因，針對疾病處理。建議家長觀察小朋友的食慾、活動力、精神狀態，留意是否出現發燒以外症狀，例如：出現咳嗽、鼻塞等，表示有呼吸道感染的可能。一旦出現發燒症狀時，應就醫治療，瞭解引起發燒的原因後對症下藥，千萬不要自行購買退燒藥給兒童使用。

應依醫師處方適當使用退燒藥，切勿過量：一般醫師常用於兒童的退燒藥，為乙醯氨基酚或雙氯芬酸等口服製劑與肛門栓劑，其退燒效果都很類似。使用退燒藥是為了減緩高燒所產生的不適感，讓兒童得以充分休息，所以當家長或家中照護者，發現兒童體溫超過38.5℃且感到不舒服時，可適時給予退燒藥，並依據醫師處方正確使用，才能確保兒童的用藥安全，切勿為使體溫降到正常範圍而過量使用退燒藥。

觀察並追蹤發燒情形，適時回診治療： 很多疾病都會引起發燒，其中有些病毒感染可能持續發燒達一週或甚至更久，須觀察病情變化等待身體自行恢復。建議家長先請教醫師觀察病情變化之重點，並紀錄兒童發燒的溫度及頻率，如果還是高燒不退、退燒時仍有活動力下降或食慾不振等情形，應儘速回診。

應注意是否出現藥物過敏反應： 醫師常開立用於兒童的退燒藥，多屬於非類固醇消炎止痛藥，有可能會發生罕見的嚴重皮膚過敏反應，因此提醒家長或家中照護者，應注意兒童用藥時是否出現「疹、破、痛、紅、腫、燒」等6大藥物過敏症狀，若出現前述症狀應立即停藥並儘速就醫。