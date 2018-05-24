桃園永安漁港「海螺文化館」爭議　建築師公會認定「無抄襲」

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）桃園市政府打造永安漁港「海螺文化體驗園區」，委託規畫設計案預算金額917萬6000元，今年3月完成決標後，4月被爆料稱設計疑似抄襲英國東倫敦大學學生，po在IG上的作品，引起各界議論，

綜合《自由》與《聯合》報導，桃園市政府慎重其事，委由建築師公會開兩次鑑定會議，初判「沒有涉及抄襲」，預計下周將收到鑑定報告書。「海螺文化體驗園區」定年底前發包施工。

永安漁港「海螺文化體驗園區」模擬圖 。(翻攝桃園市政府「新建工程處」官網)

桃園市長鄭文燦日前到新屋出席活動，也向中壢區漁會幹部、新屋區民說明海螺文化體驗園區「沒有涉及抄襲」，預計6月1日前完成基本設計，今年底前發包施工，並於109年的年中完工。

《聯合》引述新建工程處長陳智仁說，經周刊報導後，市府委由建築師公會鑑定釐清，原則若認定有抄襲就取消資格並求償，若沒有抄襲就繼續推動發包作業。會中邀集法律、建築等領域專家學者討論，經兩次會議討論後，初判沒有涉及抄襲。

陳智仁說，「海螺文化體驗園區」以海螺為設計意象，建築曲線隆起，象徵從沙堆中冒出。專家學者認為該設計有其思考脈絡與發想過程，與所指涉抄襲的東倫敦大學學生作品，無論空間使用與平面配置都不同，並無抄襲。

陳智仁也提到，在媒體爆料後，英國東倫敦大學一個多月來，並未與桃園市政府接觸，也無任何來文。桃園市政府將依據建築師公會意見，繼續推動「海螺文化體驗園區」案。

「海螺文化體驗園區」基地位置圖 。(翻攝桃園市政府「新建工程處」官網)

根據市府新聞稿，「永安漁港」是全台唯一客家漁港，擁有牽罟、吹海螺及石塭捕魚等傳統客庄捕魚文化。市府計畫以「海螺」整體規畫永安漁港及周邊面積近30公頃基地，打造客家觀光漁港，總工程經費3億3116萬元。

計畫中包括海螺園區、南岸廣場、觀光魚市、漁港作業區、街屋及區外停車場等規畫區域，串聯附近濱海區域豐富的海洋生態景觀、永安夕照、漁船、餐廳等，期望成為符合在地需求與特色的客庄漁港。

永安漁港「海螺文化體驗園區」模擬圖 。(翻攝桃園市政府「新建工程處」官網)