半年已8死   移工上街盼廠住分離

（台灣英文新聞/ 社會組 綜合報導）勞工團體23日號召40位外籍移工到勞動部前抗議，要求政府重視外籍移工居住權利，並呼籲政府立法規範「廠住分離」，善盡政府監督責任，讓移工不再擔驚受怕。勞動部回應，下個月將跨部會研擬可行性。

去年桃園市蘆竹區矽卡公司員工宿舍發生大火，燒死6名外籍移工，上個月28日敬鵬大火奪走6名消防員及2名移工生命，台灣目前約有68萬名移工，其中41萬為產業移工，這些移工除了必須面對無良仲介及僱主剝削，長工時低酬勞也讓他們倍感壓力，就連員工宿舍也設在平時工作的廠房，一旦發生大火，移工們將可能命喪火窟。

台灣移工聯盟23日在勞動部前舉行「移工廠住要分離 保命資訊要多語」記者會，集結其他勞團，與將近40位來自印尼、菲律賓及越南移工到勞動部前抗議。

台灣國際勞工協會代表許惟棟表示，唯有將員工宿舍與廠區分離，才能讓移工們不必連休息時間也擔驚受怕，生怕睡著就醒不來，這樣也能減少消防員為救人而冒險進入廠區的機會。

《自由》報導，代表許惟棟更透露，敬鵬大火罹難的2名移工，居住的宿舍裡只有一扇在廁所的窗戶，而根據其中一名移工的電話通聯記錄，敬鵬大火時，此名移工是有意識的面對死亡，他以為能從這扇窗逃出去，最後卻命喪火場。

台灣國際勞工協會專員吳靜如表示，用來規範僱主並保護移工的「生活照顧服務計畫書」應該要翻譯成移工母語，讓移工知道自己擁有的權利，若僱主違反相關規定也能依法通報。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專委蘇裕國對此表示，就「廠住分離」的需求，由於涉及多部會，下個月勞動部將召集相關單位，進行通盤研討。

去年桃園市矽卡工廠大火奪走6名移工性命（中央社照片）