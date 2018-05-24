IMD世界競爭力排名退步　經濟部：改革有空窗期

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「2018年IMD世界競爭力年報」，我國在63個受評比國家的世界競爭力排名第17，較去年下降三個名次，且落居中國之後。

經濟部次長龔明鑫今(24）日於立法院內指出，改革都有空窗期，尤其外資對於《勞基法》修訂有不同看法。不過我們認為是勞資雙贏，名次儘管退步，未來會更努力。



《蘋果》報導，該報告根據「經濟表現」、「政府效率」、「營商效率」及「基礎建設」4項競爭力因素，對各經濟體作評估。今年全球前5大與去年相同，但排名出現變化。去年排第3的美國升上首位，力克去年排名第一的香港，第3至5名依序為新加坡、荷蘭與瑞士。



台灣在經濟表現等4大類排名下滑，整體競爭力居全球17，比去年跌3位，也被首度躋身全球13名的中國超越，退居亞洲第4，次於香港、新加坡與中國。



龔明鑫指出，所有經濟改革都有空窗期。《勞基法》修訂後，當然外資有不同看法，不過我們覺得，這樣推動是「勞資雙贏」，假以時日就會看到績效。



至於名次的變化，龔明鑫指出，當然其他國家進步也是相對性，表示我們需要更加油，這部分我們會努力。



中央社引述龔明鑫表示，排名退步雖不是十足反映真實狀況，但這也表示台灣要更加油，經濟部也會更加努力。