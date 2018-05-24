賦樂旅居TK SEAFOOD & STEAK 180天牛油包覆乾式熟成牛排

位於 HOTEL PROVERBS Taipei 賦樂旅居內的 TK SEAFOOD & STEAK，主打現流海鮮、頂級牛排及自家農場種植蔬果料理。主廚 Louis 江潘維繼推出大受好評的「美國德州 A BAR N RANCH 和牛」 料理後，投入其最擅長的乾式熟成牛排領域，全台獨家以牛油包覆美國華盛頓PRIME等級牛肉，乾式熟成180天後盛重推出目前全台熟成天數最久的「180天牛油包覆乾式熟成牛排」，歷經時光的淬煉，成就出無與倫比的極致風味。每月僅限量供應10-20份，雙人套餐NT$5,280，單點NT$4,280。而春末夏初也是許多時令海鮮最對時對味的季節，主廚運用各式料理手法，讓每個食材都展現出令人意想不到的驚艷風貌。

「乾式熟成」在氣候乾燥的美國是相當常見的牛肉保存方式，將牛肉自然風乾，過程中外層水分及表皮油脂蒸發，卻讓內部隔絕與空氣接觸，鎖住了鮮美的質地與濃郁的香氣，經由歲月風化、外部牛肉削除後，可使用的部分大幅減少，更顯珍貴，而這就是造就內部「乾式熟成」牛肉身價不凡的原因。

主廚 Louis 特選美國PRIME極佳級牛肉，具有豐富的大理石油花和堅實的肉質，約僅有不到2％的牛肉能獲此評級，油脂較其他丁骨牛排豐富，甜味明顯；透過乾式熟成的方式提升香氣，更趨近於完美姿態。針對台灣多雨潮濕的天氣，除了專業的控溫控濕技術外，主廚獨家以天然牛油混合百里香、迷迭香、蒜頭等香料，仔細層層淋上包覆生牛肉，再放置於熟成室內，0-3度的低溫、相對濕度60%之下，牛油遇冷自然凝固，讓內部酵素緩緩延展，軟化肉質及牛筋，每日皆由專人檢視外觀牛油及牛肉狀況，維持品質穩定，過程中油花分布集中於內部精華，讓時光淬煉出軟嫩、嚼勁並存的頂級牛肉。主廚每30天「試肉」一次，從30天、60天、90到200多天，發現180天是最精準的極致風味。

相對於坊間先煎後烤的牛排料理方式，主廚全程將熟成牛肉以秘密武器－西班牙國寶級烤箱 JOSPER 炭烤，JOSPER 結合炭火烤架與烤箱，將牛排燒烤的香味封鎖在烤爐中，既能完整呈現牛排肉質味道，又賦予食材高雅的燒柴香味；出爐前再使用1866年成立之美國田

納西州波本威士忌酒廠 JACK DANIEL’S 的白橡木桶木屑浸濕燻烤，水氣讓食材的炭烤香氣又多了威士忌成熟又豐富的酒香，一口咬下，炭烤香、酒香、肉香完美交融，久久不散。