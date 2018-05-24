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新住民響應竹市家托政策   陪伴長者終老

擁有多年照護經驗的新住民余雨順在自己家中成立家庭托顧服務中心，為鄰近地區家庭提供長者托顧服務。

By 李文潔,台灣英文新聞－編輯
2018/05/24 12:16

余雨順家托員平日會協助蔡爺爺備餐、餵食、如廁等，也會陪蔡爺爺散步與跳舞、活絡筋骨。（新竹市政府提供）

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新竹市推出家庭托顧服務，倡導家屬於日間將長者送至家托中心接受專業照顧，晚間將長者接回家，讓長者在熟悉的社會生活圈中度過晚年。擁有多年照護經驗的新住民余雨順在自家成立家庭托顧服務中心，為鄰近地區家庭提供長者托顧服務。

新竹市政府自2016年起推動家庭托顧服務，以「家」為概念出發，鼓勵民眾提供一個能同時容納4位長輩的居家空間，家中地板防滑、扶手等設備須符合規定，並由1位受訓合格的照服員提供專業照顧服務，照顧人力1比4，大幅提升照顧品質，新竹市目前設有1處家庭托顧中心。

家屬白天將長者送至家托中心接受專業人員照護，下班後再將長輩接回家，不僅能讓長者在熟悉的生活圈中接受良好照護與陪伴，家屬也可外出就業，增加收入，落實在地老化及社區照護服務。

來自中國的新住民余雨順響應政府政策，加上自己本身喜歡老人，2016年在自己家中成立家庭托顧服務中心，主打「安全」與「舒適」，為當地民眾提供長者照護服務，。

余雨順表示，長者一開始進入家托中心時容易產生排斥感，但她認為陪伴是最好的語言，逐漸讓長者打開心房，最後將家托中心當做自己第二個家。

余雨順曾經照顧一位失智症奶奶，奶奶愛漂亮，喜歡烹飪，她便每天早上幫奶奶梳妝打扮，讓奶奶挑選喜歡的服飾及鞋子，而午飯時分兩人還會在廚房共同烹調奶奶的拿手菜。這些照顧長者的點滴成就感，讓余雨順認為開設家托中心是對的選擇。

新竹市衛生局表示，有需求民眾可向衛生局申請家庭托顧服務，經照顧管理專員到宅訪視評估符合申請條件者，也將按照長者失能程度與經濟狀況，給予經濟補助，希望減輕家屬的負擔。

余雨順家托員平日會協助蔡爺爺備餐、餵食、如廁等，也會陪蔡爺爺散步與跳舞、活絡筋骨。（新竹市政府提供）

 
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新竹家庭托顧中心

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