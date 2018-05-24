新住民響應竹市家托政策   陪伴長者終老

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新竹市推出家庭托顧服務，倡導家屬於日間將長者送至家托中心接受專業照顧，晚間將長者接回家，讓長者在熟悉的社會生活圈中度過晚年。擁有多年照護經驗的新住民余雨順在自家成立家庭托顧服務中心，為鄰近地區家庭提供長者托顧服務。

新竹市政府自2016年起推動家庭托顧服務，以「家」為概念出發，鼓勵民眾提供一個能同時容納4位長輩的居家空間，家中地板防滑、扶手等設備須符合規定，並由1位受訓合格的照服員提供專業照顧服務，照顧人力1比4，大幅提升照顧品質，新竹市目前設有1處家庭托顧中心。

家屬白天將長者送至家托中心接受專業人員照護，下班後再將長輩接回家，不僅能讓長者在熟悉的生活圈中接受良好照護與陪伴，家屬也可外出就業，增加收入，落實在地老化及社區照護服務。

來自中國的新住民余雨順響應政府政策，加上自己本身喜歡老人，2016年在自己家中成立家庭托顧服務中心，主打「安全」與「舒適」，為當地民眾提供長者照護服務，。

余雨順表示，長者一開始進入家托中心時容易產生排斥感，但她認為陪伴是最好的語言，逐漸讓長者打開心房，最後將家托中心當做自己第二個家。

余雨順曾經照顧一位失智症奶奶，奶奶愛漂亮，喜歡烹飪，她便每天早上幫奶奶梳妝打扮，讓奶奶挑選喜歡的服飾及鞋子，而午飯時分兩人還會在廚房共同烹調奶奶的拿手菜。這些照顧長者的點滴成就感，讓余雨順認為開設家托中心是對的選擇。

新竹市衛生局表示，有需求民眾可向衛生局申請家庭托顧服務，經照顧管理專員到宅訪視評估符合申請條件者，也將按照長者失能程度與經濟狀況，給予經濟補助，希望減輕家屬的負擔。

余雨順家托員平日會協助蔡爺爺備餐、餵食、如廁等，也會陪蔡爺爺散步與跳舞、活絡筋骨。（新竹市政府提供）