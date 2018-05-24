美眾議員籲政府邀蔡英文訪美、會川普

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）美東時間23日在聯邦眾議院外交委員會的聽證會中表示，美國行政部門將遵守臺灣旅行法。

鼓勵臺、美政府各層級官員互訪的臺灣旅行法（H.R.535），分別於今年1月及2月在美國聯邦眾議院及參議院「一致通過」，完成國會立法程序後，也由總統川普（Donald Trump）於3月16日正式簽署生效。

在聽證會中，眾議院臺灣連線（Taiwan Caucus）的成員夏波（Steve Chabot）先是直言臺灣是一個國家（nation）也是美國重要的盟友。

夏波接著續指，他刻意地說「國家」，是因為「臺灣作為一實質獨立的國家已逾半世紀之久」，卻時常遭到中華人民共和國的欺壓。

夏波接著提及，既然臺灣旅行法已經生效，他希望美國行政部門能捨去過去自我設限，限制美國官員訪臺的「不尊重也無建設性」的政策。

夏波也表示，希望在不久的將來，總統蔡英文能夠到美國國會進行演說，或甚至是在白宮會面川普總統。

對此，蓬佩奧並未正面回覆，但他表示美國行政部門對此有諸多討論，「你可以深具信心，我們將會遵守臺灣旅行法。」

最後，夏波提及，他將在今日致函白宮國家安全顧問波頓（John Bolton），鼓勵他到臺灣訪問。

日前外媒報導，波頓可能代表美國來臺參加6月12日美國在臺協會（American Institute in Taiwan）內湖新址的落成典禮，不過距離典禮舉行僅剩不到三週，美國在臺協會至今仍未透露與會美國官員的名單，僅表示「屆時將有來自華盛頓的臺灣友人」。

而臺灣外交部長吳釗燮昨（23）日在立法院報告兼備詢時，也表示尚未接獲美方通知，不過無論是誰來，外交部皆表歡迎。

＊夏波發言自［1:42:00］開始