新增1起麻疹境外移入病例 案例曾前往泰國

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）本月初時虎航麻疹群聚接觸者才剛全數解除追蹤，近日又新增1起境外移入麻疹確定病例，為今年第8起，該案例月初曾前往泰國曼谷，回國後有大眾交通運輸及公共場所活動史，提醒民眾若曾於同時段出入相關場所，請自主健康管理18天。

該確診案例為北部30歲男性，5月1日至5月7日期間曾前往泰國曼谷出差，返國後5月17日起陸續出現咳嗽、發燒等不適症狀，持續於5月19日出現眼睛畏光及紅疹後就醫，22日確診麻疹，目前收治於負壓隔離病房治療中。

疾管署表示，衛生單位目前已掌握個案接觸者共34人，包括工作接觸者、交通運輸司機、及就醫時曾接觸之相關醫護人員與民眾等，其中僅5月18日搭載個案之司機1人出現咳嗽症狀，其餘皆無出現疑似症狀，將持續監測至6月10日。

若民眾如曾於相同時段出入相關場所，請自主健康管理18天（自最後接觸日起算），一旦出現疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。（疾管署提供）

全球麻疹疫情持續，我國鄰近國家麻疹病例數以印度、印尼、菲律賓、中國大陸、泰國為多，且持續有病例發生。歐洲地區以希臘、烏克蘭、法國最為嚴峻，此外，羅馬尼亞，義大利、塞爾維亞共和國及英國英格蘭病例數仍多或高於往年。目前疾管署將以上各國及哈薩克、剛果民主共和國、幾內亞、獅子山及奈及利亞共17國旅遊疫情建議列為第一級注意（Watch）。

疾管署提醒，麻疹為高傳染性疾病，計劃出國民眾如對麻疹感染風險有疑慮，可考慮先至旅遊醫學門診諮詢是否需抽血檢測自己具保護力，再評估是否前往或延後行程。

於流行地區應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，出入人潮密集地區可戴口罩加強自我防護。如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及暴露史。