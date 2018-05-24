美中外長會議談及臺灣　蓬佩奧：美一中政策沒有改變

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日在華府與中國外交部長王毅會談，會後面對媒體詢問美國的「一中」政策是否改變時，蓬佩奧表示美國的政策維持一貫「沒有改變」，而王毅則強調，中方「不希望看到美國政策有所改變，美國也不該改變政策。」

王毅是在參加完於阿根廷舉辦的G20（二十國集團）外長會議後，轉赴訪問美國。美中兩位外長的會議主要聚焦於即將到來的北韓峰會（川金會），但也提及中國在南海的軍事化以及美中的貿易衝突等。

在回答媒體提問前，王毅在致詞時特別提到中美兩國已準備好，要實施雙方領袖已達成的各項共識，包括尊重雙方的優先利益以及「妥善處理臺灣等敏感議題」。

隨後，媒體問及美國的一中政策是否有所改變，蓬佩奧簡短地回答「沒有改變，美國的政策維持一貫」後，便詢問王毅是否要回應。

王毅則表示，美國是否改變「一中」及對臺灣的政策確實是中國人民關切的議題。「我們不希望看到美國的政策有所改變，美國也不該改變政策。」

王毅強調，美國的一中政策關乎著中美關係的政治基礎，「我們呼籲美國遵守一中原則及中美三個公報的協定，並審慎處理臺灣相關議題」。

除此之外，美中外長此次會談主要就北韓議題深入討論，蓬佩奧在致詞時強調，美中雙方皆同意在促使北韓無核化的目的達成以前，仍舊會遵照聯合國安全理事會的制裁，向北韓施加壓力。

蓬佩奧表示，「假使平壤願意無核化，我們，包括中國、美國、南韓、日本在內，將會致力於帶給朝鮮一個美好的未來。」

蓬佩奧也向媒體提及，美國對於中國在南海的軍事化相當關切，對此，王毅表示，「中國只是在國家領土上興建非軍事以及必要的防禦設施，這符合每一個主權獨立國家自我防禦及存續的權利。」

王毅提及，相較於美國在夏威夷及關島上進行的軍事化，中國在南海的興建根本是小巫見大巫，「我們不希望大家在這議題上過度炒作。」