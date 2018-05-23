高中生赴中唸書校長被關切　調查局澄清：純屬一般公務聯繫

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）針對今(23）日有媒體報導建國中學、武陵高中校長，因畢業生申請中國的大學，遭調查局關切。調查局今(23）日傍晚澄清，確曾向兩校校長了解概況，以提供政府施政參考，但屬一般公務聯繫，非所謂的「綠色恐怖」。

《中時》今天報導，台灣高中畢業生申請中國境內的大學蔚為風潮，今年人數暴增。

不過，建中校長徐建國和武陵高中校長林清波等明星高中校長，在為畢業生寫推薦信、發表相關言論後，竟遭教育部、調查局等單位關切。

調查局今(23)日傍晚發布新聞稿指出，

各外勤處站平時就與轄內各機關、學校、企業均有常態性公務聯繫，其中包含武陵高中及台北市立建國高中，因此針對報載高中(職)畢業生申請赴陸就學之概況，曾向兩校校長了解學生申請赴陸就學情形。

調查局表示，了解高中畢業生赴中國就學，「純粹基於調查局業務職掌，了解概況後提供政府施政參考，對於學校治學、行政業務從不干涉，且兩次聯繫純屬一般公務聯繫性質」。



新聞稿特別提出以下澄清，希望避免錯誤資訊持續誤傳: