「漢光34號」演習全兵力預校　24日清晨6時展開

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國防部發言人陳中吉今(23)日表示，國軍漢光34號演習全兵力預校，將於明(24)日清晨6時展開。屆時戰機、直升機將飛越台中空域，由於勢必造成轟隆聲響，國防部希望民眾能諒解、理解。



中央社引述陳中吉說，漢光34號演習全兵力預演校閱，將於明天清晨6時至中午12時間舉行，屆時不同型號的戰機、直升機將飛越台中、清泉崗基地周邊空域，勢必會發出轟隆聲響。但這就是國軍官兵守護家園的聲音，當然會造成不便，陳中吉希望周邊民眾能諒解、理解。



此外，由於17日發生上兵秦良丰跳傘意外。空降訓練中心指揮官方裕源上校昨(22)日也表示，為安全起見，這次漢光演習所使用的MC-1降落傘，全數由軍備局拆開檢查後再摺回；也暫時停止攜帶裝備包跳傘，增加空中靈活度。



至於國軍漢光34號「實彈實兵演練」，將於6月4日至8日登場。