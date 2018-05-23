君鴻端午情粽心意  6/8前預購享優惠

高雄君鴻國際酒店今年端午節特別推出懷念家鄉味的「飄香古早粽」 NT$180元、酒香四溢又綿密的「東坡酒香燒肉粽」NT$16 0元、以及充滿南法風情的「普羅旺斯松阪豬佐松露牛肝菌菇粽」N T$160元，另可搭配時尚貴氣的羊毛氈保冷袋，成為體面的送禮 首選，「粽心意福袋禮盒」每組六入，售價NT$880元，即日起 至6/15止限量銷售，6/8前預購享95折優惠！

萬「粽」矚目的粽子節到了，君鴻國際酒店推出三款端粽，送禮自用 皆宜，主打「粽心意福袋禮盒」售價NT$880(6入)，內含三 款口味粽子，其中最經典的為「飄香古早粽」曾榮獲2016年全國 評比冠軍，是傳承母親六十多年的好手藝，將對子女的愛包入粽中， 重現人們記憶中最想吃的家鄉粽！主廚將新鮮麻竹葉香完美融入與滷 汁拌炒後Q彈飄香的長糯米，嚴選優質黑豬肉，搭配飽滿香栗、 日本進口干貝、新鮮鹹蛋黃及鮮嫩香菇，包覆以鹹香酥脆紅蔥頭及菜 脯，眾香共鳴，重現懷念家鄉味。

另一款「東坡酒香燒肉粽」是獨具特色的道地風味粽，細火慢燉的東 坡冰糖燒醬肉入口即化，並以花雕、紹興酒增添香氣，加入眉豆後口 感再進化，酒香濃郁入口綿密令人沉醉其中。而最特別的「普羅旺斯 松阪豬佐松露牛肝菌菇粽」是主廚以普羅旺斯松阪豬料理手法加入頂 級牛肝菌菇，一口咬下，松阪豬爽脆口感中瀰漫黑松露香氣，將傳統 粽式料理融入滿滿法式風情。飯店自即日起開始預購，6/8前完成 端粽訂購及付清者，可享95折優惠。

君鴻國際酒店副總經理石益鳴表示，君鴻端粽訂單每年總是大排長龍 ，今年除推出一直廣受好評的冠軍「飄香古早粽」外，主廚們特別規 劃「東坡酒香燒肉粽」及南法風情的頂級「普羅旺斯松阪豬佐松露牛 菌菇粽」，提供三款獨特口味滿足大眾味蕾，相信今年銷量可期， 為回饋大宗訂購顧客，購買禮盒十組以上還可享9折優惠。 訂購專線：07-5661149