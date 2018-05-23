遊樂園搬進來了！新竹喜來登暑假早鳥31折搶先開跑

盛夏的酷暑季節漸漸逼近，炎炎夏日裡長達兩個月的暑假時光，何處可以輕鬆享受度假樂趣？新竹豐邑喜來登大飯店為親子出遊規劃早鳥住宿優惠及暑期活動陪伴大小朋友共度美好假期，除了可享有勘比旅展優惠的31折早鳥價格外，飯店在7月起至8月期間，周周推出螢光派對、個人KTV、AR探險、大型遊藝機台和吉祥物互動會等豐富內容，也特地改建5樓空中花園成為迷你高爾夫球場。
另外，全新吉祥物「西瓜狗」也將加入飯店行列中，並將推出以吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與「西瓜狗」為主角的特別活動，如「喜波波陪你住一晚」以及與「玉米雞劇團」合作的「喜波波劇場」等特別規畫，等著大小朋友一起體驗，創造更多歡樂的夏日回憶。
新竹豐邑喜來登大飯店於5月23日起至6月13日推出「暑期早鳥住宿優惠」，住宿日期為6月29日起至8月31日，早鳥訂房享有最低31折住宿優惠，週五及週日入住「高級雙人房」搭配兩客早餐可享優惠價NT$ 4,736，週一至週四及週六入住每房每晚NT$ 4,851；「高級家庭房」附贈四客早餐，早鳥優惠每房每晚NT$ 6,815，輕鬆入住五星客房，享受安全歡樂的親子休閒設施。新竹豐邑喜來登大飯店繼鳳梨獅─喜波波之後，將推出全新吉祥物「西瓜狗」，並將於6月28日舉辦「西瓜狗見面會」，邀請大小朋友與「西瓜狗」見面互動；隨著暑假即將展開，新竹喜來登於7月1日起至8月31日規劃「尋找喜波波與西瓜狗」互動遊戲，活動期間房客可於入住時獲得活動闖關小卡及3D眼鏡一套，大小朋友戴上3D眼鏡後可於飯店一至五樓尋找喜波波與西瓜狗的可愛身影，正確統計尋獲數量可兌換「喜波波動物疊疊樂」一組。
夏日高溫容易讓小朋友活動力減緩、精神不振，飯店特別升級館內活動，讓大小朋友帶動夏日夜晚不無聊，6月30日起至8月25日每週六推出房客免費參加的暑假限定「閃亮亮派對」，活動將提供安全螢光物料及各式螢光配件，讓小朋友發揮創意，打造獨一無二的閃亮造型，活動中特別推出「激光花式調酒」精彩調酒表演、試飲活動與爸爸媽媽一起同歡，表演樂團帶來一連串熱歌勁舞，搭配互動遊戲的趣味問答，闔家同樂沉浸歡樂沸騰的閃亮派對；硬體方面大大升級，民眾可選擇個人KTV、AR探險及大型遊藝機台等，更有5樓空中花園全新改建為成的迷你高爾夫球場，讓房客不用出門就可以遛小孩。
深受大小朋友喜愛的鳳梨獅─「喜波波」也將於暑假期間陪伴粉絲一起同樂， 7月29日「喜波波劇場」將與玉米雞劇團合作，劇本改編自「少年狼與羊的漂流日記」，由喜波波與西瓜狗合作演出，精彩生動的互動演出陪伴小朋友開心度過夏日午後。
「新竹豐邑喜來登大飯店」5月23日起至6月13日推出暑期早鳥住宿優惠，住宿日期為6月29日起至8月31日，週五及週日入住「高級雙人房」搭配兩客早餐可享優惠價NT$ 4,736，週一至週四及週六入住每房每晚NT$ 4,851；「高級家庭房」附贈四客早餐，早鳥優惠每房每晚NT$ 6,815，更多詳細資訊內容請洽新竹豐邑喜來登大飯店03 620 6000。