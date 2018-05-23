遊樂園搬進來了！新竹喜來登暑假早鳥31折搶先開跑

盛夏的酷暑季節漸漸逼近，炎炎夏日裡長達兩個月的暑假時光，何處 可以輕鬆享受度假樂趣？新竹豐邑喜來登大飯店為親子出遊規劃早鳥 住宿優惠及暑期活動陪伴大小朋友共度美好假期，除了可享有勘比旅展優惠的31折早鳥價格外，飯店在7月起至8月 期間，周周推出螢光派對、個人KTV、AR探險、 大型遊藝機台和吉祥物互動會等豐富內容，也特地改建5樓空中花園 成為迷你高爾夫球場。

另外，全新吉祥物「西瓜狗」也將加入飯店行 列中，並將推出以吉祥物─鳳梨獅「喜波波」與「西瓜狗」 為主角的特別活動，如「喜波波陪你住一晚」以及與「玉米雞劇團」 合作的「喜波波劇場」等特別規畫，等著大小朋友一起體驗， 創造更多歡樂的夏日回憶。

新竹豐邑喜來登大飯店於5月23日起至6月13日推出「暑期早 鳥住宿優惠」，住宿日期為6月29日起至8月31日，早鳥訂房享 有最低31折住宿優惠，週五及週日入住「高級雙人房」搭配兩客早 餐可享優惠價NT$ 4,736，週一至週四及週六入住每房每晚NT$ 4,851；「高級家庭房」附贈四客早餐，早鳥優惠每房每晚NT $ 6,815，輕鬆入住五星客房，享受安全歡樂的親子休閒設施。新 竹豐邑喜來登大飯店繼鳳梨獅─喜波波之後，將推出全新吉祥物「西 瓜狗」，並將於6月28日舉辦「西瓜狗見面會」，邀請大小朋友與 「西瓜狗」見面互動；隨著暑假即將展開，新竹喜來登於7月1日起 至8月31日規劃「尋找喜波波與西瓜狗」互動遊戲， 活動期間房客可於入住時獲得活動闖關小卡及3D眼鏡一套， 大小朋友戴上3D眼鏡後可於飯店一至五樓尋找喜波波與西瓜狗的可 愛身影，正確統計尋獲數量可兌換「喜波波動物疊疊樂」一組。

夏日高溫容易讓小朋友活動力減緩、精神不振，飯店特別升級館內活 動，讓大小朋友帶動夏日夜晚不無聊，6月30日起至8月25日每 週六推出房客免費參加的暑假限定「閃亮亮派對」，活動將提供安全 螢光物料及各式螢光配件，讓小朋友發揮創意， 打造獨一無二的閃亮造型，活動中特別推出「激光花式調酒」 精彩調酒表演、試飲活動與爸爸媽媽一起同歡，表演樂團帶來一連串 熱歌勁舞，搭配互動遊戲的趣味問答，闔家同樂沉浸歡樂沸騰的閃亮 派對；硬體方面大大升級，民眾可選擇個人KTV、AR探險及大型 遊藝機台等，更有5樓空中花園全新改建為成的迷你高爾夫球場，讓 房客不用出門就可以遛小孩。

深受大小朋友喜愛的鳳梨獅─「喜波波」也將於暑假期間陪伴粉絲 一起同樂， 7月29日「喜波波劇場」將與玉米雞劇團合作，劇本改編自「少年 狼與羊的漂流日記」，由喜波波與西瓜狗合作演出，精彩生動的互動 演出陪伴小朋友開心度過夏日午後。

「新竹豐邑喜來登大飯店」5月23日起至6月13日推出暑期早 鳥住宿優惠，住宿日期為6月29日起至8月31日，週五及週日入 住「高級雙人房」搭配兩客早餐可享優惠價NT$ 4,736，週一至週四及週六入住每房每晚NT$ 4,851；「高級家庭房」附贈四客早餐，早鳥優惠每房每晚NT $ 6,815，更多詳細資訊內容請洽新竹豐邑喜來登大飯店03 620 6000。