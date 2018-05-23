2018年富邦投資論壇 聚焦人工智慧

「2018年富邦投資論壇」於今年邁入第十二屆，今年針對最熱門的討論話題人工智慧(AI)邀請英特爾(Intel) 與聯想(Lenovo)兩大產業巨擘，就AI議題發表演說，讓投資人能更深入了解AI未來的趨勢及走向。富邦證券表示，於論壇中業界專家對於AI提出了各自的觀察與剖析,尤其是針對醫療、車載及消費應用等領域的發展潛力，抱持著相當正面的看法，該等領域之商機前景備受期待。

近年科技業的新興熱門議題不斷，包括雲端運算、大數據、區塊鏈、量子運算等，而AI更無疑是目前各大科技產業都看好的一項。AI不算是一個全新的技術，卻在近年才高速發展，其主要原因之一即在於深度學習(Deep Learning)演算法帶來的突破。舉例來說，早期在發展影像辨識時，機器的誤判率還在30%左右，透過深度學習技術，目前的辨識率已達97%、遠超過人類能辨識的水準；同樣的，在利用深度學習技術後，目前機器對聲音的辨識率也由早期不到80%提昇至高達99%的水準。

其中，英特爾認為Caffe、TensorFlow、CNTK等Framework平台的開放，亦是成就AI的重要關鍵，隨著各種Framework的開放，業界已無需再投入巨額的成本與時間自行開發演算法訓練神經網路。AI發展初期主要由雲端運算主導，但在網路頻寬、通訊延遲、資料安全等限制因素下，AI邊緣運算(edge computing)也隨勢興起，目前各大科技廠商亦有相對應的軟硬體推出。對台灣業者來說，更應把握機會，考慮如何利用這些現有資源與工具，加速導入實際的AI應用。

而在眾多AI應用中，醫療是英特爾最看好的領域之一。目前數據已顯示AI在辨識圖像和音頻中的複雜模式方面非常拿手，且表現比人類更好，另外也看到許多國際科技大廠紛紛舉辦AI競賽，希望透過深度學習，能夠用機器輔助子宮頸癌、肺癌的檢測與診斷。在全球步入高齡化、長照人力明顯短缺的情況下，相信未來AI在醫療及長照的應用會更顯重要。

本次參與論壇的聯想則以電影「AI人工智慧」中的經典台詞-「雄獅流淚、美夢誕生」，帶出了對於AI長期發展的願景，其實， AI發展已有六十年歷史、也經歷過幾次寒冬，直到2012年因ImageNet的比賽才讓深度學習重回學界視野，而本波AI熱潮之所以再現，主要是受惠於大數據興起、高性能的運算能力、以及更好的深度學習演算法等三大動力的推動。為避免寒冬再次來臨，產業界對於AI技術的本質和價值應有正確的理解，並將其變化應用於實際的開發，如此AI的發展才能更為長遠。

聯想表示，影響AI發展前景的核心運算晶片，依據特性又可分成「雲端運算」或「邊緣運算」兩種，其中GPU、ASCI及FPGA等各有其優缺點，被視為主流的GPU在大規模部署的能耗表現仍不夠好，FPGA架構雖靈活突出，但在峰值處理上較弱、本身也有編程難及疊代慢短處。而作為AI重要終端接入設備的智慧型手機，聯想認為現階段以ARM架構的處理器速度不夠快，若要進行大量的圖像運算仍嫌不足，因此未來手機晶片一定會內建AI運算核心，不過在AI晶片功耗、尺寸、價格上都還有不小的挑戰。

目前各大科技公司不僅在處理晶片上角力，也紛紛提出開放平台及雲端服務，以進一步簡化用戶接入和獲取AI服務的成本，同時為企業本身蒐集了大量的實用數據。展望未來，預估到2030年AI在全球經濟的比重可占15.7兆美元之多，而在北美地區AI甚至可能推動GDP增長14%，其中，未來亞太地區將是AI的最大市場，若以應用別來看，則車載、消費及機器人可望成為AI前三大應用領域，相關AI概念股也可望雨露均霑。