200名受獎助學生 感恩企業贊助圓夢

新北市政府106學年度溫馨助學圓夢基金感恩活動，於今(23)日上午在市府6樓大禮堂舉行，共有近200名受獎助學生參加。本學年度溫馨助學圓夢基金共資助229名學生，獎助金額計1,599萬3,000元，在各界長期的援助下，接受圓夢基金資助的高中職畢業生已有243名，他們全數都順利繼續升學，並進入心目中理想的大學就讀。

市長朱立倫表示，感謝慈善企業、機關團體的協助，每年辦理「圓夢基金感恩活動」是聯結市府、捐助者及受獎助者之間情感的最佳催化劑，希望帶給社會正面的示範作用，期許獲補助的同學們能向歷屆畢業的學長姐看齊，在逆境中依舊懷抱理想，把握學習機會，為生涯目標做好最佳準備。更重要的是，將關懷社會的愛心繼續傳承下去，將來有能力時，以十倍或百倍的愛心回饋社會。

今年圓夢基金感恩活動的主軸為「擁愛相隨 夢想起飛」，藉由魔術箱盒營造擁愛相隨，夢想起飛的意境。市府也特別頒贈獎座感謝本學年度支持學生向學的社會賢達，包含微星科技股份有限公司、財團法人何嘉仁文教基金會、厚生股份有限公司、臺灣證券交易所、財團法人功文文教基金會、臺灣金山財神廟慈善會、日電貿股份有限公司等團體。

現場三位學生代表分享心中的感謝與感恩，更對自己充滿期許，在角力競賽中表現亮眼的龜山國小黃婞芸說出心中滿滿的感謝：「感謝圓夢基金讓我安心的學習、盡情的發揮」；正德國中姚昌縉道出心中的感念：「因為圓夢，讓我更加的想要用功讀書，為的是能夠爭取到獎助學金，分擔家計，減輕媽媽的負擔。」；瑞芳高工林晨晧則表示：「目前已通過勞動部工業電子丙級技術士學科測驗，持續朝成為一位資訊工程師理想邁進」。代表學生不僅誠摯說出對獎助團體的感謝，並致贈感謝牌、送感恩卡片表達由衷的謝意與祝福。

教育局表示，歷年來圓夢基金補助的學生都有相當優異的表現，此次圓夢高中升大學學生共有21位。因為有圓夢基金的協助，許多孩子不再因家中經濟困難而放棄學習，他們不僅變得更加樂觀堅強，也希望將來有能力時，能從幫助周遭的人開始做起，回報社會對他們點點滴滴的關懷與支持。