四大亮點齊放A股活蹦亂跳　富邦上証與富邦深100喜迎牛市到

隨著市場投資信心日益回穩之下，6月A股入摩題材已逐漸發酵，內外資有提前布局中國股市的態勢，兩融餘額數字逐漸回穩，外資亦呈現同步加碼。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文表示，觀察資金面、獲利面及匯率面，可發現近期A股具備市場資金充沛、企業獲利強勁、國際權重調升及匯率相對平穩等四大亮點，建議投資人可以富邦上証(股票代號：006205)與富邦深100(股票代號：00639)的投資組合來布局A股。

近期A股除了兩融餘額數字逐漸回穩，加上3月至今新增開戶數亦不斷增加，可以發現以散戶盤為主的中國股市已有回穩跡象；除了內資看好中國股市外，外資亦呈現同步加碼的態勢，觀察2018年3月底境外機構和個人持有境內人民幣資產（股票+債券）達2.56兆人民幣，創下2014年以來紀錄新高，且超越2015年5月股災前高點1.60兆人民幣，反映外資看好A股市場及中國經濟展望。廖崇文認為，在內外資同步看多的前提下，A股5月上漲且月線收紅可期。

廖崇文進一步觀察，從資金面、獲利面及匯率面來看，A股近期是四大亮點齊放。首先是市場資金充沛，A股6月入摩效應發酵，外資持續加碼A股市場，截至今年第一季底，QFII新增持股達138檔個股，合計增持金額達180億美元；267家上市公司前十大流通股股東合計持股市值達1,285億美元。此外，5月份以來截至18日止，北上資金合計淨流入約321.81億人民幣，已達4月份合計淨流入總額405億人民幣的79%。隨著中國金融市場在全球重要性提升，已吸引外資先行進場卡位布局，推升近期中國資產價格的走勢。

第二是企業獲利強勁。根據高盛4月27日報告，預估中國今、明兩年獲利將逐年改善，相對看好經濟升級下的消費、政策題材加持的資訊科技、及能源等相關產業，2017至2019年EPS年複合成長率分別為27%、25%、24%；除了企業獲利動能有利股市外，現金分紅比例也呈現顯著提升，透露A股未來成長性相當可觀，觀察2017年現金分紅總額達1.12兆人民幣，佔比由2016年的26.03%增加0.58個百分點至26.61%，後市可期。

第三，國際權重調升。廖崇文說，MSCI公布最新季度權重調整，新興亞洲市場獲調升0.47個百分點，為連續第9個季度獲調升，其中受A股6月入摩效應影響，中國成為唯一在MSCI新興市場指數、MSCI新興亞洲指數權重獲得「雙升」的國家，權重分別上調1.38個百分點及1.60個百分點，佔比分別提升至32.34%及43.58%，中國成為此次MSCI權重調整最大受惠國，在市場上的國際地位水漲船高，將吸引更多主動及被動式資金流入，成為推動未來A股漲勢的關鍵。

最後，則是匯率相對平穩。廖崇文指出，儘管近期阿根廷及土耳其政治動盪，但觀察摩根大通新興市場波動指數（衡量貨幣波動的重要指標）仍低於10，相較2008年金融海嘯當時的高點近35仍有段差距，今年至今人民幣匯率走勢相對平穩，未明顯受到地緣政治動盪升溫影響。短期在A股6月入摩效應加持、及美中利差大幅收窄機率不高下，加上中國外匯占款餘額連續第4個月攀升，4月增加74.22億至21.5兆人民幣，顯示外資持續看好人民幣資產，循環性及結構性因素有利人民幣走勢。

資料來源：中國人民銀行，富邦投信整理；資料日期：2014. 01~2018.03