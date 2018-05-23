挑戰跳繩擂臺 中小學3,600位好手齊聚新莊

新北市政府教育局於今(23)日在新莊體育館舉辦中「小學班際跳繩擂臺賽」，副局長蔣偉民將到場為3,600位參加跳繩擂臺賽的選手加油打氣，並與參賽學校校長一同挑戰跳繩競賽，共同響應新北動健康、玩運動。

副局長蔣偉民表示，透過今日的跳繩比賽連繫班級學生情感，團結同心，讓孩子享受「玩運動」樂趣外，也能培養出孩子超越逆境，享受順境，樂觀進取，堅持精進的人生態度。

跳繩擂臺賽分為「速度賽」及「耐力賽」，「速度賽」是比3分鐘內單次連續成功跳繩最多次，強調短時間內不能失誤以快速累積連續成功次數；「耐力賽」則是在4或6分鐘之內累積成功次數，強調誰撐得久、失誤少，而兩者勝負關鍵都在於團隊的向心力與默契，這幾年競賽成績在小朋友的努力下不斷刷新紀錄。

今天活動現場還特別邀請思賢國小扯鈴隊及蘆洲國小跳繩隊擔任表演嘉賓，讓現場師生及觀眾也能看見傳統民俗體育之美。從蘆洲國小的花式跳繩表演與今天較量「競速」與「耐力」的跳繩擂臺賽，也可以發現一樣是跳繩運動，卻可以呈現如此不同的樣貌，以不同形式呈現跳繩的「力」與「美」。

今年參賽人數從去年的2,700人，增加為3,600人，成長將近三成，顯見跳繩擂臺賽在校園中越來越受歡迎，跳繩擂臺賽以班級為單位參賽，目的在落實普及化運動精神，及強化校園團隊凝聚力，並以「普及、安全、合作、健康」為實施原則，結合健康與體育領域課程實施，以建立學生良好的運動習慣、促進國小學童身體健康、增強學生體適能為目標，提升校園運動人口數量，讓新北學子更加健康、有活力!